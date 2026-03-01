Na kilka godzin przed premierą nowego sezonu Edward Miszczak pojawił się w niedzielnym wydaniu "Halo tu Polsat" poprowadzonym przez Katarzynę Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Podczas rozmowy opowiedział o przygotowaniach uczestników "Tańca z gwiazdami", a także pracy z nimi. "Bardzo długo szukaliśmy dobry nazwisk" - powiedział Miszczak.

Edward Miszczak o "Tańcu z gwiazdami": krew, pot i łzy

Krew, pot i łzy. Pierwsze treningi, pierwsze dotarcie się, wejście w to wszystko. Wszystko boli, bo to (...) gigantyczny wysiłek. (...) Na pokładzie są wielkie gwiazdy, na pokładzie są trudne gwiazdy, jakie jest życie producenta, to już wiemy - trzecia propozycja zmiany tancerki. Ciężko się trzeba napracować, żeby sprostać. Ale powolutku wszystko się udaje - powiedział Edward Miszczak. Nie podał jednak żadnego nazwiska.

