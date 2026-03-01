Na kilka godzin przed premierą nowego sezonu Edward Miszczak pojawił się w niedzielnym wydaniu "Halo tu Polsat" poprowadzonym przez Katarzynę Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Podczas rozmowy opowiedział o przygotowaniach uczestników "Tańca z gwiazdami", a także pracy z nimi. "Bardzo długo szukaliśmy dobry nazwisk" - powiedział Miszczak.
Edward Miszczak o "Tańcu z gwiazdami": krew, pot i łzy
Krew, pot i łzy. Pierwsze treningi, pierwsze dotarcie się, wejście w to wszystko. Wszystko boli, bo to (...) gigantyczny wysiłek. (...) Na pokładzie są wielkie gwiazdy, na pokładzie są trudne gwiazdy, jakie jest życie producenta, to już wiemy - trzecia propozycja zmiany tancerki. Ciężko się trzeba napracować, żeby sprostać. Ale powolutku wszystko się udaje - powiedział Edward Miszczak. Nie podał jednak żadnego nazwiska.
Oni startują w 18. edycji "Tańca z gwiazdami"
- Sebastian Fabijański i Julia Suryś (para nr 1)
- Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz (para nr 2)
- Kacper „Jasper” Porębski i Daria Syta (para nr 3)
- Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski (para nr 4)
- Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba (para nr 5)
- Natalia „Natsu” Karczmarczyk i Wojciech Kucina (para nr 6)
- Kamil Nożyński i Izabela Skierska (para nr 7)
- Izabella Miko i Albert Kosiński (para nr 8)
- Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska (para nr 9)
- Gamou Fall i Hanna Żudziewicz (para nr 10)
- Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino (para nr 11)
- Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke (para nr 12)
