Edward Miszczak to jeden z najbardziej wpływowych twórców telewizyjnych w Polsce. Przez wiele lat był dyrektorem programowym stacji TVN, gdzie współtworzył jej wizerunek i wysoką oglądalność. Słynie z wyczucia gustów widowni. Edward Miszczak to laureat wielu nagród branżowych. Od 16 stycznia 2023 r. zaczął pracować w Telewizji Polsat, obejmując stanowiska Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora Programowego tej stacji. Odświeżył wizerunek stacji i wprowadził m.in. telewizję śniadaniową, czyli "Halo, tu Polsat".

Mikołaj "Bagi" Bagiński wygrał "Taniec z gwiazdami"

Mikołaj "Bagi" Bagiński to 24-letni przedsiębiorca i influencer, który wygrał 17. edycję programu "Taniec z gwiazdami" w Polsacie (jesień 2025) w parze z Magdaleną Tarnowską. Jest milionerem z listy "30 przed 30" Forbesa, współtwórcą grupy DRE$$CODE, a wygraną w show (200 tys. zł) przekazał na wsparcie osób z zespołem Downa.

Ewa Kasprzyk o wygranej "Bagiego"

W niedzielnym "Halo, tu Polsat" gościli jurorzy "Tańca z gwiazdami". Mówiono o nowej edycji show. Ewa Kasprzyk odniosła się do edycji poprzedniej. Zobaczcie, jak ostatnio wygrał nie ten, kto miał wygrać, więc o czym my mówimy? To jest nieprzewidywalne i to mi się podoba. To jest cudowne w tym programie - stwierdziła aktorka.

Miszczak: telewizja pokochała "Bagiego"

Od jakiegoś czasu mówi się, że Mikołaj Bagiński ma dostać program w Polsacie. "Dzisiaj bardzo zależy mi, żeby Bagi nigdzie nie odszedł, ponieważ on w tej stacji się wyinkubował. To chyba dobre określenie. Jesteśmy na siebie bardzo otwarci, szukamy opcji, która dla każdej ze stron będzie dobra. A że łączy nas wyjątkowa energia i mnóstwo sympatii dla siebie, jestem dobrej myśli, że wyjdą z tego piękne rzeczy. Telewizja pokochała jego, a on telewizję. Patrzę w przyszłość z optymizmem i wierzę, że Mikołaj zagości w Polsacie na dobre" - powiedział w wywiadzie dla Interii Edward Miszczak .