Ruszył program "Taniec z Gwiazdami". Na parkiecie wśród 11 par, które biorą udział w jubileuszowej edycji tanecznego show Polsatu, są Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz. Od pewnego czasu głośno jest o tym, że aktor i tancerka są w sobie zakochani.

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz w "Tańcu z gwiazdami". Ile punktów otrzymali za swój występ?

Paparazzi przyłapali ich w ostatnich tygodniach na czułościach. Oni sami nie komentowali tych doniesień, choć posty, które zamieszczali w sieci nie pozostawiały złudzeń, że między tą dwójką rzeczywiście iskrzy. Gdy w pierwszym odcinku show "Taniec z Gwiazdami" wykonali swój taniec, za który otrzymali 34 punkty.

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz są parą? O to zapytała ich Sygut-Jeżyna

Kiedy pojawili się w tzw. green roomie z ust Pauliny Sykut-Jeżyny padło zaskakujące pytanie. Muszę zadać to pytanie, bo od tygodni cała Polska zastanawia się, czy wy jesteście szczęśliwie zakochani- zapytała Kaczorowską i Rogacewicza.

Marcin Rogacewicz nie odpowiedział. Wykonał ten gest

Zapadła chwila ciszy, po której aktor nie odpowiedział, ale wykonał znaczący gest. Marcin Rogacewicz chwycił w ramiona Agnieszkę Kaczorowską i namiętnie pocałował ją przed kamerami. Publiczność zareagowała brawami a sama tancerka nie kryła zaskoczenia, ale i szczęścia.

Słowa są zbędne. A ja wam życzę, by miłość poniosła was w tańcu. Chyba jurorzy mogą czuć się wywołani do odpowiedzi - skwitowała to, co się zadziało Paulina Sykut-Jeżyna.