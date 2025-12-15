"Niebo. Rok w piekle" to sześcioczęściowy serial inspirowany prawdziwymi wydarzeniami. Jego akcja rozgrywa się na początku lat 90., pokazując jak mechanizmy sekty prowadzą do wyniszczenia jednostki, pęknięć w rodzinach i pozornej duchowości, która w rzeczywistości okazuje się pułapką. Serial jest adaptacją książki "Niebo. Pięć lat w sekcie" Sebastiana Kellera.

Tomasz Kot nie należy do żadnego Kościoła

Tomasz Kot w rozmowie z Małgorzatą Czop z TVN opowiedział o swoim stosunku do wiary. Aktor otwarcie przyznaje, że nie należy dziś do żadnego Kościoła, ale jednocześnie nie wierzy, że rzeczywistość kończy się wyłącznie na tym, co materialne. Jak sam podkreśla, jedno zdanie, które kiedyś usłyszał, otworzyło w nim zupełnie nową perspektywę: "To jest bardzo proste. Albo jesteś ciałem, które ewentualnie ma duszę, albo jesteś duszą, która na chwilę ma ciało" - stwierdził aktor. "Gdzieś w pełni i świadomie dokonałem odejścia, ale z drugiej strony też nie mam tak, że nie ma nic. Zakładam, że jesteśmy na jakimś kolejnym etapie. (...) My wielu rzeczy jeszcze nie wiemy" - wyznał Tomasz Kot.

"Niebo. Rok w piekle" z Tomaszem Kotem

Sześcioodcinkowy serial, za którego kamerą stanął Bartosz Blaschke ("Ojciec Mateusz", "Będziemy mieszkać razem"), pokaże, jak sekty niszczą całe rodziny, a także jednostki. Scenariusz Jakuba Korolczuka ("Kruk") powstał na kanwie książki Sebastiana Kellera pod tytułem "Niebo. Pięć lat w sekcie". W roli głównej twórcy "Nieba. Roku w piekle" obsadzili Tomasza Kota ("Zimna wojna", "Bogowie"). W obsadzie wymieniono również nazwiska Stanisława Linowskiego ("Krakowskie potwory"), Zofii Jastrzębskiej ("Kolory zła: Czerwień"), Magdaleny Różczki ("Heweliusz"), Dominiki Kluźniak ("Jak się pozbyć cellulitu"), Weroniki Humaj ("Niewinne"), Anny Radwan ("Dama kameliowa"), Piotra Cyrwusa ("Klan") i Michaliny Łabacz ("Wołyń").

Kiedy premiera serialu "Niebo. Rok w piekle"?

"Niebo. Rok w piekle" - premierę zaplanowano na 26 grudnia 2025 roku w serwisie HBO MAX.