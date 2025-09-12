Program "Taniec z gwiazdami" cieszy się ogromną popularnością. Z pewnością nie inaczej będzie tej jesieni podczas kolejnej edycji tanecznego show Polsatu. Na parkiecie wśród zmagających się o Kryształową Kulę uczestników zobaczymy po raz kolejny Agnieszkę Kaczorowską, która tym razem tańczyć będzie Marcinowi Rogacewiczowi.

Niewybredny żart Rafała Patyry. Co powiedział o Agnieszce Kaczorowskiej?

To będzie z pewnością jedna z tych par, które w najnowszej edycji "Tańca z gwiazdami" wzbudzi ogromne emocje. Od dłuższego czasu plotkuje się, że Marcin i Agnieszka są parą w życiu prywatnym. Kilka razy zostali przyłapani przez paparazzi na czułościach.

Reklama

Prywatne życie Agnieszki Kaczorowskiej stało się tematem rozmówi w programie "Wstajemy" w stacji TV Republika. We fragmencie "Wtoreczek ploteczek" Anna Popek, Natalia Rzeźniczak i Rafał Patyra postanowili skomentować relację tancerki i gwiazdora serialu "Komisarz Alex". Poza tym, że Marcin Rogacewicz rozwija się w tańcu, to także ich miłość się rozwija - powiedziała Rzeźniczak.

Padło porównanie do "seryjnego mordercy". Agnieszka Kaczorowska chce pozwać TV Republika

Rafał Patyra zdobył się z kolei na niewybredny żart i porównał tancerkę do "seryjnego mordercy". Agnieszka jest kimś na kształt seryjnego mordercy, jeśli chodzi o serca męskie i przy okazji małżeństwa też - wypalił. Słowa te nie spodobały się tancerce. Portal Blask Online poinformował, że do stacji trafiło pismo przedsądowe zaadresowane do redaktora naczelnego oraz Rafała Patyry.

Agnieszka Kaczorowska oskarża ich o naruszenie swoich dóbr osobistych. Tancerka domaga się przeprosin pisemnych i wyemitowanych na antenie a także usunięcia materiału ze wszystkich kanałów dystrybucji. Oczekuje również zadośćuczynienia w formie wpłaty 10 tysięcy złotych na rzecz fundacji ŻYWI. Warunki mają zostać spełnione w ciągu siedmiu dni. Jeśli do tego nie dojdzie, sprawa trafi do sądu.

Reklama

Rafał Patyra odpowiada na pismo Agnieszki Kaczorowskiej

Rafał Patyra odniósł się do pisma Agnieszki Kaczorowskiej. W rozmowie z Blaskiem Online wypowiedział się na ten temat dosyć sarkastycznie. Nie znam osobiście pani Agnieszki Kaczorowskiej, ale wcale przez to nie czuję się bezpieczniejszy. Wręcz przeciwnie! Przecież właśnie dołączyłemdo listy męskich ofiar bezwzględnej tancerki. Kiedy odebrałem i przeczytałem wezwanie, umarłem ze śmiechu! No i pani Agnieszka ma mnie teraz na sumieniu - stwierdził Patyra.

Dziennikarz prywatnie od ponad 20 lat jest w związku małżeńskim. Ma trzy córki i syna z żoną Joanną. Na koncie ma również zdradę. W wielu wywiadach przyznawał, że to religia i wiara pozwoliły mu wrócić do żony i rodziny. Z córką, która jest owocem romansu, Patyra nie utrzymuje kontaktu.