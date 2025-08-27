Na początku października 2024 roku pojawiły się doniesienia, że Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela rozstali się po sześciu latach małżeństwa. Oboje przez pewien czas unikali publicznych komentarzy na temat rozpadu związku. Po kilku tygodniach ciszy zaczęli jednak mówić i obwiniać się wzajemnie. Zrobiło się gorąco. W lipcu 2025 r. okazało się, że do sądu wpłynął pozew o rozwód.

Ugoda i opieka nad dziećmi

Byli partnerzy starają się dzielić opieką nad swoimi córkami, Emilią i Gabrielą; ustalili opiekę naprzemienną. Dbają o to, by rozwód rodziców jak najmniej dotknął dziewczynki. W styczniu okazało się, że para próbuje dojść do porozumienia i pracuje nad ugodą rozwodową, by uniknąć ciągnących się procesów sądowych. Negocjacje trwały jednak tygodniami i nie przynosiły żadnych efektów. Maciej Pela skarżył się, że jego żona całkowicie poświęciła się "Tańcowi z gwiazdami". Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela byli nie tylko małżeństwem, ale również wspólnikami. Prowadzili firmę "Pelaki", która zajmuje się kursami tanecznymi online. To właśnie wokół podziału udziałów w spółce i przyszłości wspólnych przedsięwzięć, jak poinformował portal Shownews, pojawiło się najwięcej napięć.

Jest termin rozprawy rozwodowej Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli

Właśnie wyznaczono termin pierwszej rozprawy rozwodowej Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli - to 3 listopada 2025 roku. Mam nadzieję, że to będzie pierwsza, a zarazem ostatnia rozprawa - komentuje krótko Maciej Pela w rozmowie z Pudelkiem.

