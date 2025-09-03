Za niecałe dwa tygodnie rozpocznie się 17. edycja "Tańca z gwiazdami" w Polsacie, w której wystąpią m.in. Maja Bohosiewicz, Barbara Bursztynowicz, Tomasz Karolak, Ewa Minge i Marcin Rogacewicz. Uczestnicy będą walczyć o Kryształową Kulę i nagrodę finansową, która w tym sezonie będzie wyjątkowo wysoka. Wszystko z okazji jubileuszu tanecznego formatu w Polsce.

Nagrody "Tańcu z gwiazdami" robią wrażenie

Produkcja "Tańca z gwiazdami" przekazała szczegóły związane ze zmianami w programie. Chodzi o znaczny wzrost nagrody finansowej dla zwycięzców "Tańca z gwiazdami". Gwiazda do tej pory wygrywała 100 tysięcy złotych, a partnerujący jej tancerz - 50 tys. zł. Zwycięzcy nadchodzącej edycji programu zgarną dwa razy więcej.

"Będziemy świętować 20-lecie formatu w Polsce i 30. edycję "Tańca z gwiazdami" w naszym kraju. Będą to bardzo huczne obchody! Z okazji jubileuszu rośnie pula nagród i to aż dwukrotnie! Gwiazda, która zdobędzie Kryształową Kulę, tej jesieni otrzyma 200 tysięcy złotych, tancerz" 100 tys. zł.

Odcinek specjalny "Tańca z gwiazdami"

Pierwsze 13 edycji "Tańca z gwiazdami" zrealizował TVN, który emitował program od wiosny 2005 roku do jesieni 2011 roku. Polsat transmituje "Taniec z gwiazdami" od wiosny 2014 roku. Produkcja "Tańca z gwiazdami" zapowiedziała specjalny odcinek tanecznego show, w którym pojawią się byli uczestnicy "TzG". Dano do zrozumienia, że zaproszone do studia będą także osoby, które wzięły udział w programie, kiedy ten był emitowany przez TVN (w latach 2005-2011).

Kto wystąpi w "Tańcu z gwiazdami"?

W 17. edycji "Tańca z gwiazdami" w Polsacie weźmie udział 11 osób: Mikołaj "Bagi" Bagiński, Maja Bohosiewicz, Barbara Bursztynowicz, Wiktoria Gorodeckaja, Tomasz Karolak, Lanberry, Ewa Minge, Maurycy Popiel, Marcin Rogacewicz, Aleksander Sikora i Katarzyna Zillmann. Występy uczestników oceniać będą: Iwona Pavlović, Rafał Maserak, Ewa Kasprzyk i Tomasz Wygoda. Program poprowadzą Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut-Jeżyna, a orkiestrą przygrywającą uczestnikom będzie dyrygował Tomasz Szymuś.