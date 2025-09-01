"Milionerzy" to format, który w polskiej telewizji obecny jest od 26 lat. Widzowie cenią sobie nie tylko emocjonującą formułę i nie zawsze oczywiste pytania, ale także prowadzącego, którym jest Hubert Urbański.

Zmiany w teleturnieju "Milionerzy". Rosną kwoty nagród

Od pewnego czasu głośno było o tym, że teleturniej zmienia stację, w której będzie emitowany. Od 1 września będzie go pokazywał Polsat. Wraz z przejściem "Milionerów" do Polsatu zaszło kilka istotnych zmian. Jakich?

Przede wszystkim – rosną kwoty nagród za prawidłowe odpowiedzi na większość pytań. Za prawidłową odpowiedź na drugie pytanie gracz otrzyma gwarantowane dwa tysiące złotych – a nie jak dotychczas tysiąc.

Drugi próg gwarantowany pozostaje na 7. pytaniu, ale teraz wyniesie on pięćdziesiąt, a nie jak dotychczas czterdzieści tysięcy złotych. Uczestnik będzie miał do dyspozycji trzy koła ratunkowe – pół na pół, pytanie do publiczności i telefon do przyjaciela, a dokładniej – do jednego z trzech przyjaciół - to kolejna nowość.

"Milionerzy" w Polsacie. Znika zasada "kto pierwszy ten lepszy"

Po otrzymaniu pytania uczestnik będzie mógł wybrać, do którego z trzech wskazanych wcześniej przyjaciół chce zadzwonić. Dotychczas już przed rozpoczęciem gry musiał wskazać tylko jedną osobę. Twórcy programu zdecydowali też o innym sposobie wejścia do gry. Teraz o wyborze uczestnika zdecyduje casting, a nie jak dotychczas eliminacyjna gra "kto pierwszy ten lepszy".

Hubert Urbański o pytaniach w "Milionerach". Jakie lubi najbardziej?

Nie zmieni się rzecz jasna prowadzący teleturniej. Hubert Urbański nadal będzie gospodarzem "Milionerów. W rozmowie z Dziennik.pl prezenter powiedział, jakie pytania zadawane w teleturnieju lubi najbardziej. Odpowiedź może zaskoczyć.

Lubię wszystkie pytania w "Milionerach", bo żadnego z nich nie znam uprzednio. Dla mnie jest to takie samo zaskoczenie, jak dla zawodnika albo zawodniczki. Na niektóre znam od razu odpowiedź, na niektóre poznaję ją dopiero w momencie decyzji zawodnika. To też jest dla mnie po części gra. Zwłaszcza, że mam pamięć złotej rybki, takiej szklanej kuli, co oznacza, że po 10 sekundach zapominam. W związku z tym nawet jak się czegoś dowiem podczas programu, to po miesiącu, gdy oglądam go w emisji, to tak jakby od nowa widzę to pytanie - wyznaje Hubert Urbański.

Jakich uczestników "Milionerów" Hubert Urbański lubi najbardziej? Tak odpowiedział

Zapytany o to, jakich uczestników teleturnieju "Milionerzy" lubi najbardziej, odpowiada, że "nauczył się tylko, żeby nie osądzać książki po okładce". Co symbolicznie Hubert Urbański zabrał ze starego studia i przeniósł do nowej wersji "Milionerów"? Tego dowiecie się z naszego wideo.

Teleturniej "Milionerzy". Kiedy i gdzie emisja?

Teleturniej "Milionerzy" będzie można oglądać od 1 września (poniedziałek) od poniedziałku do czwartku o godz. 19:55 na głównej antenie Polsatu.