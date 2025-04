O tym, że "Milionerzy" mogą zniknąć z TVN, mówiło się od jesieni zeszłego roku. Wtedy to stacja nagle zawiesiła emisję wcześniej nagranych odcinków teleturnieju. Lidia Kazen, dyrektorka kanałów TVN, tłumaczyła, że chodzi o to, by widzowie zatęsknili za programem. Teraz TVN przekazał, że całkowicie rezygnuje z dalszej produkcji "Milionerów", który to teleturniej nadawała z przerwami od 1999 roku.

"Milionerzy" żegnają się z TVN

Redakcja Wirtualnych Mediów uzyskała komentarz od TVN w sprawie przyszłości "Milionerów". Biuro prasowe TVN Warner Bros. Discovery w oświadczeniu przesłanym portalowi podało: "Podjęliśmy decyzję biznesową, że będzie to ostatnia seria programu".

Źródło portalu donosi, że decyzja o nieprzedłużeniu licencji na "Milionerów" miała mieć związek ze wzrostem ceny na licencję i ponoć została podjęta "na szczeblu wyższym niż polski oddział Warner Bros. Discovery", choć inny informator redakcji twierdzi, że podwyżki nie było, a decyzja o rezygnacji z "Milionerów" zapadła w Polsce.

Co na to Hubert Urbański?

Pojawiły się informacje, że prawa do "Milionerów" chce przejąć telewizja Polsat. Władze stacji ponoć zorganizowały przetarg na producenta nowych odcinków teleturnieju. Jan Kepinski z firmy Jake Vision, która produkowała program dla TVN, odmówił komentarza w tej sprawie. Redakcji nie udało się też skontaktować z rzecznikiem prasowym Polsatu. Także Hubert Urbański, dotychczasowy prowadzący teleturniej, nabrał wody w usta. Na pytanie o dalsze losy "Milionerów" odparł: "bez komentarza".