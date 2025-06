Pierwszy odcinek polskiej edycji "Milionerów" miał emisję na antenie TVN 3 września 1999 r. Od początku teleturniej prowadził Hubert Urbański. "Milionerzy" szybko zdobyli wielką popularność.

"Milionerzy" to jeden z najpopularniejszych teleturniejów na świecie. Format „Who wants to be a Milionaire” pochodzi z Wielkiej Brytanii, pierwszy odcinek wyemitowano w 1998 roku. Od pierwszego odcinka program w Polsce bije rekordy popularności a takie zwroty jak "zapytaj publiczność" czy "telefon do przyjaciela" weszły na stałe do języka polskiego.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

"To nie plotki - legendarni »Milionerzy« już wkrótce tylko w Polsacie. Zgłoś się na casting i spróbuj swoich sił w walce o MILION! Jeśli czujesz, że to Twoja szansa – nie zwlekaj: zgłoś się na casting" - czytamy na profilu telewizji Polsat na Instagramie.

Edward Miszczak o "Milionerach"

"Mieć »Milionerów« w swojej stacji to marzenie każdego nadawcy. Polsat zawsze potrafił doskonale odczytywać oczekiwania widzów i na nie odpowiadać. Wyniki oglądalności pokazują, że widzowie chcą teleturniejów, a »Milionerzy« to teleturniej doskonały. Dlatego stanęliśmy do walki o ten format, dzięki czemu pozycja rynkowa Polsatu stanie się jeszcze mocniejsza. Moda na Polsat trwa" - mówi dyrektor programowy Telewizji Polsat Edward Miszczak.

Reklama

Zasady w teleturnieju "Milionerzy"

Zasady są proste: aby wygrać tytułową kwotę zmieniającą życie, uczestnicy muszą poprawnie odpowiedzieć na 12 pytań. Oprócz własnej wiedzy mają do dyspozycji 3 "koła ratunkowe", które pomagają im w drodze po milion, oraz 2 "progi gwarantowane", zapewniające im minimalną kwotę, jeśli popełnią błędy. Gracz może w dowolnym momencie zrezygnować z gry i odejść z kwotą, którą osiągnął od ostatniej poprawnej odpowiedzi. Dotychczas w polskiej edycji "Milionerów" główną nagrodę wygrało osiem osób.

"Milionerzy" w Polsacie. Kto będzie nowym prowadzącym?

Ogromne emocje budzi oczywiście pytanie, kto zostanie gospodarzem polsatowskiej odsłony teleturnieju. Widzowie polubili Huberta Urbańskiego. "Mega! Teraz czekamy na prowadzącego! (oby Hubert!)"; "Spodziewałem się tego, ale kto prowadzącym?"; "Prowadzącym to powinien być Hubert Urbański, bez niego to już nie »Milionerzy«"; "Nowym prowadzącym zostanie ktoś z Polsatu, Krzysztof Ibisz lub Maciej Rock"; "Tylko nie mówcie, że Krzysio będzie prowadzącym, bo jeszcze trochę, a będzie nawet pogodę przedstawiał"; "Ciekawie byłoby, jakby Ibisz po 25 latach poprowadził format, który to był konkurencją dla jego początków w Polsacie" - napisali m.in. fani pod postem telewizji Polsat.