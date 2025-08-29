Marta Surnik i Grzegorz Dobek, dobrze znani widzom z prowadzenia "Czerwonego dywanu" w "Pytaniu na śniadanie", po raz kolejny wystąpią w roli gospodarzy. Ich pierwszy występ, który miał miejsce w lipcu, spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem, co skłoniło redakcję do podjęcia stałej współpracy. Para powróci w tych rolach już 2 września.

Od września nowa para prowadzących w "Pytaniu na śniadanie"

Decyzja o angażu Marty Surnik i Grzegorza Dobka wynika z sukcesu ich debiutu w roli gospodarzy programu. Władze TVP ogłosiły, że zamierzają eksperymentować z nowymi duetami prowadzących. Jak przekazano serwisowi Wirtualne Media, wrześniowe wydania "Pytania na śniadanie" będą próbą wprowadzenia nowych twarzy do stałego składu gospodarzy. "W ślad za sukcesem debiutu pary, a przede wszystkim po entuzjastycznym przyjęciu przez widzów, we wrześniu »Pytanie na śniadanie« będzie testować nową parę prowadzących" - przekazała stacja.

Kto teraz prowadzi "Pytanie na śniadanie"?

"Pytanie na śniadanie" prowadzi kilka dziennikarskich par. Wiosną do zespołu dołączyli Anna Lewandowska i były siatkarz Łukasz Kadziewicz, a w sierpniu powrót do programu zaliczyła Marzena Rogalska, która zastąpiła Joannę Górską. Stałymi gospodarzami programu są również: Beata Tadla i Robert El Gendy, Krystyna Sokołowska i Robert Stockinger oraz Katarzyna Dowbor i Filip Antonowicz.