Marcin Gortat jest jedynym Polakiem w historii NBA, który awansował do finału tej prestiżowej ligi. Koszykarz, występujący na pozycji środkowego, był też reprezentantem Polski w koszykówce. Marcin Gortat w NBA grał od 2005 roku w klubach Orlando Magic, Phoenix Suns, Waszyngton Wizards i Los Angeles Clippers. W NBA grał 12 lat. Od 7 lutego 2019 r. był wolnym graczem, po tym, jak rozstał się z nim klub Los Angeles Clippers. W 2020 r. ogłosił zakończenie sportowej kariery.

Kim jest żona Marcina Gortata?

Marcin Gortat rzadko mówi o swoim życiu prywatnym. Swego czasu głośno było o tym, że koszykarz spotykał się z Alicją Bachledą-Curuś. Sportowiec jednak w wywiadach konsekwentnie unikał tego tematu. Po rozstaniu z aktorką Marcin Gortat poznał Żanetę Stanisławską podczas spotkania biznesowego. Po raz pierwszy pojawili się publicznie jako para na zorganizowanym w 2020 roku Balu Mistrzów Sportu. We wrześniu 2021 r. Marcin Gortat potwierdził w wywiadzie, krążące już od jakiegoś czasu w sieci informacje o tym, że się ożenił. Żaneta Stanisławska jest związana z branżą beauty, ma swoją firmę. Prowadzi także sieć szkół kosmetologicznych.

Marcin Gortat zostanie ojcem

Były sportowiec za pośrednictwem Instagrama podzielił się z fanami szczęśliwą nowiną. Koszykarz oczekuje pierwszego swojego dziecka. Para nie wyjawiła, jakiej płci będzie maluch. "Uczyniła mnie najszczęśliwszym mężczyzną na świecie. Z radością mogę powiedzieć… wkrótce zostaniemy rodzicami" - napisał Marcin Gortat. Pod jego postem na Instagramie pojawiła się lawina gratulacji.