Roksana Węgiel już niedługo zacznie studia na Nottingham Trent University w Wielkiej Brytanii. Wokalistka wybrała kierunek Commercial Songwriting & Production, który pozwoli jej zdobyć praktyczną wiedzę dotyczącą muzyki. Roczny koszt nauki to 19,9 tys. funtów, czyli około 98 tys. zł.

Ile potrwają studia?

W mediach pojawiły się doniesienia, że studia oznaczać będą rozłąkę Roksany Węgiel Kevina Mgleja. Przypomnijmy, że w sierpni obchodzili pierwszą rocznicę zawarcia małżeństwa. Artystka jednak wyjaśnia, że jej ukochany mąż będzie przy niej. Kevin będzie ze mną. W jednym z wywiadów powiedziałam: ''Tak, jak będzie mógł, to będzie ze mną latał'', ale ja tam nie będę cały czas. To będzie tylko rok i może się tak zdarzyć, że mój mąż będzie miał coś ważnego tutaj w Polsce i będzie musiał zostać. To było wycięte z kontekstu, dlatego od razu chciałabym to sprostować - powiedziała w rozmowie z Party.pl.

"Media przekręciły wszystko"

Media przekręciły wszystko. Będziemy żyć na dwa państwa. To nie jest tak, że ja teraz będę studiować pięć lat. (...) to, że miałam międzynarodowe osiągnięcia muzyczne, takie jak Eurowizja Junior, MTV EMA i piosenki znane za granicami Polski (swego czasu po Eurowizji Junior), to sprawiło, że ja mogę tam pojechać na rok. I tak też wybrałam taką opcję, bo ja nie mam aż tak elastycznego grafiku, by sobie pozwolić na pięć lat, powiedzieć tutaj w Polsce: "Pa, pa". No nie - zdradziła Roxie Węgiel w wywiadzie dla Party.