Program "halo tu polsat" nagrywany jest w warszawskim studio Polsatu. Ewa Wachowicz mieszka natomiast w Krakowie. Prowadzi tam restaurację, opiekuje się też m.in. chorą mamą.

"Mąż bardzo pomaga"

Będę musiała to wszystko połączyć, oczywiście dzięki moim wspaniałym opiekunkom do mamy, które na czas mojego wyjazdu do Warszawy muszą zamieszkać w domu. Mąż też, mój, bardzo w tym pomaga (...) - powiedziała Ewa Wachowicz w rozmowie z jastrzabpost.pl. celebrytka.

Gdzie w Warszawie będzie spać Ewa Wachowicz?

Gdzie Ewa Wachowicz będzie mieszkać w Warszawie? Gwiazda nie ma zamiaru wynajmować mieszkania ani pokoju hotelu. Dogadała się, że zanocuje w garderobie. Ja mieszkam w studiu, w garderobie (...). Wolę być o poranku jak najbliżej studia. Tutaj blisko nie ma sensownego hotelu, więc wybrałam rozwiązanie, że śpię po prostu w garderobie na rozkładanym łóżku. Dla mnie jest w zupełności wystarczające, ja nie potrzebuję wygód (...). Ja będę miała do pracy najbliżej ze wszystkich - skwitowała.