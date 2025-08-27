"Aleksandra Filipek i Aleksander Sikora będą nowymi gospodarzami »halo tu polsat« - wiadomość tę oficjalnie podał dziś na śniadaniu prasowym dyrektor programowy Polsatu, Edward Miszczak. Ola i Olek dołączają do grona gwiazd prowadzących poranny program stacji, tworząc piątą parę.

Kawka z...Olkiem Sikorą. 'Jest coś czego jeszcze nie przepracowałem'
Kawka z...Olkiem Sikorą. "Jest coś czego jeszcze nie przepracowałem"

Zobacz również

Kiedy pierwszy odcinek "halo tu polsat" i kim są nowe pary?

"halo tu polsat" po wakacyjnej przerwie wraca na antenę już w najbliższy piątek, 29 sierpnia o 8.00. W programie zaszło wiele zmian. Wśród gospodarzy pojawią się aż trzy nowe pary. Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut-Jeżyna już nie będą razem występować w śniadaniówce. Prezenterowi na ekranie partnerować będzie Ewa Wachowicz, która dotychczas pracowała w redakcji programu jako ekspertka kulinarna. Paulina Sykut-Jeżyna będzie prowadzić program w duecie z Tomaszem Wolnym. Katarzyna Cichopek nadal będzie prowadzić "halo tu polsat" u boku Macieja Kurzajewskiego, a Agnieszka Hyży będzie witać widzów wspólnie z Maciejem Rockiem.

Reklama
Aleksander Sikora rozpoczął nowy rozdział w życiu. I to w dzień urodzin
Aleksander Sikora rozpoczął nowy rozdział w życiu. I to w dzień urodzin

Zobacz również

Piąta para

Aleksandra Filipek i Aleksander Sikora także będą witać widzów "halo tu polsat" o poranku. Ola Filipek, dziennikarka RMF FM, wzięła udział w 16. edycji "Tańca z gwiazdami". Partnerem Oli Filipek w "halo tu polsat" będzie Olek Sikora, który w 1. sezonie programu sprawdził się doskonale w roli reportera. Olek od wielu lat jest związany z telewizją, był gwiazdą TVP i "Pytania na śniadanie". Sikora niedawno 3. miejsce w finale 21. sezonu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", a teraz trenuje przed startem 17. edycji "Tańca z gwiazdami" w Polsacie.