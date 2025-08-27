"Aleksandra Filipek i Aleksander Sikora będą nowymi gospodarzami »halo tu polsat« - wiadomość tę oficjalnie podał dziś na śniadaniu prasowym dyrektor programowy Polsatu, Edward Miszczak. Ola i Olek dołączają do grona gwiazd prowadzących poranny program stacji, tworząc piątą parę.

Kiedy pierwszy odcinek "halo tu polsat" i kim są nowe pary?

"halo tu polsat" po wakacyjnej przerwie wraca na antenę już w najbliższy piątek, 29 sierpnia o 8.00. W programie zaszło wiele zmian. Wśród gospodarzy pojawią się aż trzy nowe pary. Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut-Jeżyna już nie będą razem występować w śniadaniówce. Prezenterowi na ekranie partnerować będzie Ewa Wachowicz, która dotychczas pracowała w redakcji programu jako ekspertka kulinarna. Paulina Sykut-Jeżyna będzie prowadzić program w duecie z Tomaszem Wolnym. Katarzyna Cichopek nadal będzie prowadzić "halo tu polsat" u boku Macieja Kurzajewskiego, a Agnieszka Hyży będzie witać widzów wspólnie z Maciejem Rockiem.

Reklama

Piąta para

Aleksandra Filipek i Aleksander Sikora także będą witać widzów "halo tu polsat" o poranku. Ola Filipek, dziennikarka RMF FM, wzięła udział w 16. edycji "Tańca z gwiazdami". Partnerem Oli Filipek w "halo tu polsat" będzie Olek Sikora, który w 1. sezonie programu sprawdził się doskonale w roli reportera. Olek od wielu lat jest związany z telewizją, był gwiazdą TVP i "Pytania na śniadanie". Sikora niedawno 3. miejsce w finale 21. sezonu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", a teraz trenuje przed startem 17. edycji "Tańca z gwiazdami" w Polsacie.