Aleksander Sikora przez wiele lat był jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy Telewizji Polskiej. Prowadził "Pytanie na śniadanie", występował podczas "Sylwestra Marzeń z Dwójką", a także uczestniczył w licznych projektach muzycznych, w tym "Wakacyjnej Trasie Dwójki" i Eurowizji Junior.

Kariera w Polsacie

Po zwolnieniu go z TVP Aleksander Sikora kontynuuje karierę w Polsacie. Najpierw wziął udział w 21. edycji show "Twoja twarz brzmi znajomo”, gdzie zajął trzecie miejsce, a potem dołączył do prowadzących program "Halo tu Polsat".

Debiut Aleksandra Sikory

Prezenter dołączył teraz do ekipy radia RMF FM. Jak poinformował, dokładnie 25 czerwca 2025 r., w 35. rocznicę swoich urodzin, zadebiutował na antenie radia RMF FM. Kraków, skąd nadaje legendarna rozgłośnia, ma dla Sikory szczególne znaczenie. Jak wspomniał, właśnie w tym miejscu spędził wiele chwil młodości, snując marzenia o przyszłości. "Dziś, w 35. urodziny, pierwszy raz mówię do Was z @radio_rmffm - legendarnego studia pod Kopcem Kościuszki w Krakowie" - napisał w mediach społecznościowych.

"To tu rodzice wozili mnie w wózku na spacery. Tu, na murku obok, jako licealista robiłem nocne eskapady z ekipą i marzyłem o +kiedyś+. To +kiedyś+ właśnie stało się +dziś+" - dodał Aleksander Sikora we wpisie. "Ponownie w dniu urodzin. Z tej perspektywy widok jest naprawdę piękny! Dziękuję za wszystko! Za każde Wasze dobre słowo i gest! Jutro odpisze i oddzwonię!" - napisał Sikora na Instagramie.