Taylor Swift za pośrednictwem mediów społecznościowych ogłosiła zaręczyny. Travis Kelce oświadczył się piosenkarce w przepięknej scenerii - w ogrodzie pełnym kwiatów. Oczywiście padł na kolana. Na ręce Taylor Swift zalśnił bardzo efektowny pierścionek zaręczynowy. "Wasza nauczycielka angielskiego i nauczyciel WF-u biorą ślub" - napisała na Instagramie Taylor Swift. Post polubiło już kilkanaście milionów internautów, a licznik wciąż bije.

Historia miłości Taylor Swift i Travisa Kelce'a

Pierwsze plotki o związku Taylor Swift i Travisa Kelce obiegły media latem 2023 r. W lipcu futbolista był na koncercie gwiazdy na Arrowhead Stadium w Kansas City, gdzie próbował podarować jej bransoletkę z numerem telefonu. Choć nie udało mu się wtedy osobiście wręczyć prezentu, później skorzystał z pomocy wspólnego znajomego. We wrześniu tego samego roku po meczu futbolowym Taylor Swift towarzyszyła Donnie Kelce, mamie Travisa. Od tego momentu media zaczęły śledzić każdy ich krok.

Na dłoni Taylor Swift lśni okazały pierścionek zaręczynowy

Kim jest Travis Kelce?

Travis Kelce ma 35 lat i jest graczem w futbola amerykański. Jego drużyna to Kansas City Chiefs, która gra w amerykańskiej lidze NFL. Sportowiec zdobył popularność również dzięki reality show "Catching Kelce". Co ciekawe, jego prababka była córką polskich migrantów w USA.

Poprzedni partnerzy Taylor Swift

Taylor Swift uchodzi za kochliwą gwiazdę. O swoich bolesnych rozstaniach napisała piosenki. Jednym z jej "byłych" był Joe Jonas, o którym śpiewała w "Mr. Perfectly Fine", "Last Kiss", "Forever and Always" czy "Better Than Revenge". Taylor Swift poznała swojego kolejnego chłopaka, młodszego o rok Lucasa Till na planie filmu "Hannah Montana: The Movie" w 2009 roku. Potem Taylor Swift zaczęła spotykać się z Taylorem Lautnerem, który chwilę wcześniej zdobył międzynarodową sławę i rozgłos dzięki roli Jacoba w filmie „Zmierzch” na podstawie bestsellerowej powieści o tym samym tytule. Kolejni partnerzy Taylor Swift to m.in. Joe Alwyn, Matty Healy, Cory Monteith, John Mayer, Jake Gyllenhaal czy Harry Styles.