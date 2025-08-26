Program "Top Model" gości na antenie już od lat i stał się trampoliną do rozpoznawalności dla wielu z jego uczestników. Gwiazdą 2. edycji show TVN-u była Michalina Manios, która zajęła 3. miejsce i później pojawiła się także w "The Voice of Poland". Wtedy głośno było o jej historii, bo Michalina jest osobą interpłciową i w dzieciństwie funkcjonowała jako chłopiec.

Historia Michaliny Manios

Od urodzenia miałam drobny defekt, który wymagał naprawy. Mój organizm wytwarzał gonady zarówno żeńskie, jak i męskie. Do pewnego momentu odbierałam to jako karę od losu, ale różne są nieszczęścia w życiu. Długo się męczyłam, zanim doszłam do tego, co jest teraz - mówiła Michalina Manios w "Top Model". Z kolei w "Pytaniu na śniadanie" w 2012 roku powiedziała: Funkcjonalnie rozwijałam się jako kobieta, ale niestety miałam nadaną tożsamość męską, a nie inną. Ciało i psychika rozwijało się w stronę kobiecą, tylko nie narządy płciowe. Wstydziłam się chodzić na lekcje WF-u, bo czułam się zażenowana.

Michalina Manios chwali się ukochanym

Michalina Manios pochwaliła się na Facebooku nowym związkiem. Jej ukochanym jest Dawid Szóstak. To członek Konfederacji i działacz Ruchu Narodowego. Na profilach Szóstaka w mediach społecznościowych znajdziemy m.in. wyrazy wsparcia dla Krzysztofa Bosaka i Grzegorza Brauna czy kadry z jego występów właśnie na wydarzeniach Ruchu Narodowego. Co więcej, z danych na stronie PKW wynika, że w 2023 roku Dawid kandydował nawet do Sejmu z listy Konfederacji, jednak uzyskał tylko 529 głosów i ostatecznie nic z tego nie wyszło.