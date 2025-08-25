"Halo, tu Polsat" to śniadaniówka Polsatu, która po raz pierwszy pojawiła się na antenie w sierpniu 2024 roku. Od początku prowadziły program trzy duety: Katarzynę Cichopek i Macieja Kurzajewskiego, Agnieszkę Hyży i Macieja Rocka oraz Paulinę Sykut-Jeżynę razem z Krzysztofem Ibiszem. W tym sezonie na widzów czekają zmiany.

Roszady w parach prowadzących i nowa gwiazda

Polsat ogłosił już, że do grona prowadzących śniadaniowe show dołączyła Ewa Wachowicz, która stworzy nowy duet z Krzysztofem Ibiszem. Bez pary pozostała więc Paulina Sykut-Jeżyna, z którą do tej pory prowadził "Halo, tu Polsat" Krzysztof Ibisz. Jak wynika z nieoficjalnych informacji Pudelka, do Pauliny Sykut-Jeżyny dołączy Tomasz Wolny, były gwiazdor programu "Pytanie na śniadanie".

Ma być jeszcze jeden duet

Pudelek donosi, że w "Halo, tu Polsat" pojawi się piąty duet prowadzących. Będą to osoby związane ze stacją, reprezentujące młode pokolenie, co ma być ukłonem w stronę młodszej widowni. Nowa para zostanie ogłoszona w środę.