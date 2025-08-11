Program "Rolnik szuka żony" to przebojowy randkowy show, który pomaga uczestnikom znaleźć miłość swojego życia. Nie zawsze wychodzi, ale są takie pary, które poznały się w "Rolnik szuka żony" i idą razem przez życie. Klaudia i Valentyn poznali się w 9. edycji programu. Od zakończenia tamtej serii minęły już trzy lata, a ich uczucie nie tylko przetrwało, ale właśnie zostało przypieczętowane ślubem, który odbył się w niedzielę, 10 sierpnia.

Zjawiskowa panna młoda

Klaudia na tę wyjątkową okazję wybrała efektowną suknię ślubną z odkrytymi ramionami i dekoltem. Stylizację dopełnił klasyczny welon, a całość prezentowała się zjawiskowo. Długi tren oraz tiulowe falbany nadawały kreacji bajkowego charakteru, dzięki czemu panna młoda wyglądała jak księżniczka. Pan młody założył na tę wyjątkową okazję jasny garnitur. Para młoda pierwszy taniec zatańczyła do piosenki "Na nebi" zespołu rockowego Okean Elzy.

Z informacji, które Klaudia publikowała w mediach społecznościowych wynika, że wesele odbyło się w hotelu w Białymstoku. Para mieszka obecnie w Krugłym Lasku, niewielkiej wsi pod Białymstokiem, co tłumaczy wybór lokalizacji.

Kreacja Marty Manowskiej

Na ślubie pary z "Rolnik szuka żony" nie mogło zabraknąć również Marty Manowskiej. Prowadząca show pochwaliła się zdjęciami w mediach społecznościowych, na których widać, jak stoi w kościele, mając na sobie zwiewną długą, mieniącą się sukienkę.

Koledzy z programu na ślubie

Oprócz Marty Manowskiej na weselu pojawili się także Adrianna Jasiaczek i Michał Tyszka. Para poznała się podczas 9. edycji programu "Rolnik szuka żony". Wówczas 23-letni spadkobierca gospodarstwa był jej najmłodszym uczestnikiem. Zakochał się z wzajemnością w 20-letniej wówczas Adriannie.