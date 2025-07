"Pytanie na śniadanie" jest jedną z najpopularniejszych telewizji śniadaniowych w Polsce. Każdego dnia miliony telewidzów oglądają program, który jest prowadzony przez stałe duety prezenterów - Katarzynę Dowbor i Filipa Antonowicza, Annę Lewandowską i Łukasza Kadziewicza, Beatę Tadlę i Roberta El Gendy, Krystynę Sokołowską i Roberta Stockingera oraz Joannę Górską i Łukasza Nowickiego.

Niespodzianka już 29 lipca

Jak ustalił Plotek, już niebawem na antenie TVP przetestowana zostanie kolejna para prowadzących. Widzowie znają ich z Czerwonego Dywanu śniadaniówki. Jak przekazał Plotkowi informator, już we wtorek 29 lipca na antenie śniadaniówki w roli prowadzących zobaczymy Martę Surnik oraz Grzegorza Dobka. Dziennikarze są dobrze znani telewidzom, gdyż już od dłuższego czasu są reporterami w "Pytaniu na śniadanie" i prowadzą Czerwony Dywan.

Zmiany w obsadzie programu

W kwietniu do ekipy gospodarzy „Pytania na śniadanie” dołączyli Anna Lewandowska oraz Łukasz Kadziewicz. Z kolei Łukasz Nowicki powrócił do roli prowadzącego program "Pytanie na śniadanie" w TVP2 w grudniu 2024 roku po ponad rocznej przerwie. Swoją decyzję o odejściu w 2023 roku uzasadniał chęcią odmiany, zmęczeniem rutyną i pragnieniem poświęcenia więcej czasu rodzinie, podcastowi "Z Nowickim Po Drodze" i teatrowi. Obecnie w programie prowadzi go Joanna Górska.