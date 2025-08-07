Kilka dni temu ogłoszono, że do grona trenerów "The Voice Kids" dołączy Tribbs - producent muzyczny, kompozytor i artysta, który w ostatnich latach zdobył dużą popularność. Decyzja ta wzbudziła spore emocje, zwłaszcza że artysta dowiedział się o swojej nowej roli w nietypowy sposób.

"The Voice Kids" bez Barona i Tomsona

To jednak nie koniec zmian. Z programem "The Voice Kids" pożegnali się Tomson i Baron, którzy od 2018 r. byli nieodłączną częścią programu.

Piosenkarka, znana m.in. z Eurowizji, w "The Voice Kids"

W czwartek w "Pytaniu na śniadanie" Grzegorz Dobek poinformował, że nową trenerką, która będzie wspierać uczestników w spełnieniu muzycznych marzeń, będzie wokalistka, ulubienica nastolatków i gwiazda sieci - Blanka.Kochani, dołączam do ekipy „The Voice Kids" - nie mogę w to uwierzyć! Jestem niesamowicie szczęśliwa. Nie mogę się doczekać, jak złowimy najwspanialsze, największe talenty w tym kraju. Oprócz mnie na fotelach zasiądzie Tribbs, no i wiadomo, Cleo. Będzie niesamowicie! Roznosi mnie już energia. Czuję, że będzie moc - wyznała podekscytowana Blanka w specjalnie nagranym wideo. Przypomnijmy, że Blanka reprezentowała Polskę na Eurowizji w 2023 roku, wykonując słynna "Bejbę", czyli "Solo". Z kolei wiosną 2025 roku piosenkarka dotarła do ćwierćfinału programu "Taniec z gwiazdami".

Cleo o nowych trenerach

Tak więc w fotelach trenerskich "The Voice Kids" zasiądą: Cleo, Blanka i Tribbs. Cleo nie ukrywa, że nie może doczekać się pracy wraz z nowymi trenerami. Moi drodzy, wielkimi krokami zbliża się nowy sezon "The Voice Kids". Jestem ogromnie ciekawa i podekscytowana, nie ukrywam, ponieważ do ekipy trenerskiej dołącza również Blanka i Tribbs. Także szykują się niespodzianki, a ja jestem podekscytowana też z tego względu, że będę małym przewodnikiem dla nowych trenerów po świecie "The Voice Kids". No i oczywiście nie możemy się doczekać nowych talentów, wspaniałych dzieciaków, które na bank pokochacie - powiedziała Cleo.