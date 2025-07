Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wybrali się tydzień temu do Grecji. W swoich mediach społecznościowych prezenterka opublikowała zdjęcie w zwiewnej białej sukni. Do zdjęcia dodała intrygujący wpis. "My już po...". Czyżby to oznaczało, że ona i jej partner wzięli ślub?