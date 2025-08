Po złożeniu przysięgi przed Zgromadzeniem Narodowym, Karol Nawrocki oficjalnie objął urząd głowy państwa. Zastąpił na tym stanowisku ustępującego po dwóch kadencjach Andrzeja Dudę. Marta Nawrocka stała u boku małżonka. Na tę wyjątkową okazję założyła niebieską garsonkę.

Nawiązanie do kreacji Melanii Trump z inauguracji Donalda Trumpa w 2017 r.?

Wielu obserwatorów zauważyło, że stylizacja Marty Nawrockiej nawiązuje do kreacji Melanii Trump z inauguracji prezydentury Donalda Trumpa w 2017 r. Pierwsza dama Stanów Zjednoczonych wystąpiła wówczas w jasnoniebieskiej ołówkowej sukience z bolerkiem o szerokim kołnierzu i rękawem 3/4, które połączyła z długimi rękawiczkami w nieco jaśniejszym odcieniu niebieskiego oraz butami w tym samym kolorze.

"Od razu zwróciłam na to uwagę, jak tylko Marta Nawrocka weszła do Sejmu" - powiedziała w rozmowie z Plejadą Dorota Wolff, ekspertka od kodu ubioru i autoprezentacji, porównując stylizację pierwszej damy do looku Melanii Trump.

"Marta Nawrocka ma wiele atutów"

Ekspertka podkreśliła, że Melania Trump jest niewątpliwą inspiracją, ale warto pamiętać, że liczy się nie tylko kostium, lecz także osobowość, uroda i sylwetka. "Marta Nawrocka ma wiele atutów i będzie wspaniale, jeśli trafi na świetnych doradców od wizerunku" - dodaje.

Ekspertka ma pewne zastrzeżenia do Marty Nawrockiej

Jednocześnie Wolff zauważa, że w przeciwieństwie do idealnie dopasowanych butów Melanii Trump, pantofle, które wybrała Marta Nawrocka, nie były najlepszym wyborem. "Zła konstrukcja i zbyt sztywny materiał" - analizuje ekspertka.