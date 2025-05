Jesienią 2025 stacja TVN pokaże kolejną odsłonę znanego widzom programu. Do tej pory występował on pod nazwą "Azja Express". Teraz to "Afryka Express". Jak wskazuje nazwa uczestnicy programu TVN pojadą tym razem do Afryki i tam będą rywalizować o główną wygraną.

"Afryka Express" jesienią w TVN. Kto weźmie udział?

Pierwszą parą, którą ogłosiła stacja są Edyta Zając i Michał Mikołajczak. Teraz stacja TVN odkryła kolejne karty i podała nazwiska kolejnych uczestników.

Odkrywamy kolejne karty! Ewa Gawryluk razem z mężem – Piotrem Domanieckim, wezmą udział w Afryka Express - czytamy na Instagramie programu "Afryka Express". Do wpisu dodany został materiał wideo. Widać na nim aktorkę Ewę Gawryluk, która znana jest widzom jako Ewa Hoffer z serialu "Na Wspólnej". Mimo, że na nagraniu nie mówi wprost, w jakim programie weźmie udział, podaje widzom trzy zabawne wskazówki.

"Afryka Express" wraca do TVN. Tak zaprezentowała się nowa uczestniczka

"Mbio zinaanza sasa hivi" - mówi Ewa Gawryluk. To w języku rodziny bantu oznacza "Wyścig zaczyna się teraz". Druga podpowiedź, którą podaje to "Ahoj przygodo. Hakuna Matata", a na koniec dodaje "ekspresowo muszę się pakować". Aktorce towarzyszyć będzie jej mąż Piotr Domaniecki.

"Afryka Express" jesienią w TVN. Oni też mają wystąpić

Nową edycję programu, czyli "Afryka Express" poprowadzi Izabella Krzan. Do tej pory jego gospodynią była Daria Ładocha. Jak podaje "Super Express" w show mają wystąpić również: