W nowej edycji show jest nowa prowadząca. Darię Ładochę zastąpiła Izabella Krzan. Zmieniła się też nazwa programu, ponieważ uczestnicy wyjadą na inny kontynent, do Afryki.

Zamieni luksus na ekstremalne warunki

Bizneswoman, która od lat kojarzona jest z elegancją i zamiłowaniem do luksusu, już wkrótce zamieni luksusowe hotele na ekstremalne warunki. Będzie też musiała na czas nagrywania programu zrezygnować z ulubionych kreacji i wysokich szpilek.

"Super Express" ogłosił, że w "Afryce Express" do wyścigu wystartuje Katarzyna Niezgoda. Była partnerka Tomasza Kammela miała sporo obaw przed podpisaniem kontraktu, ale mąż zachęcił ją do do udziału w show. Teraz Katarzyna Niezgoda pracuje nad kondycją, by mogła biegać z plecakiem po afrykańskich bezdrożach.

Ile Katarzyna Niezgoda zainkasuje za "Afryka Express"?

Pudelkowi udało się dowiedzieć, ile Katarzyna Niezgoda dostanie za udział w "Afryka Express". Okazuje się, że przed laty płacono więcej. Kiedyś za udział można było dostać ponad 100 tysięcy złotych. Na konto Katarzyny Niezgody wpłynie 50 tysięcy złotych, co też jest imponującą kwotą. Nie zależało jej na pieniądzach, chce przeżyć przygodę życia i świetnie się bawić, bo jest przyzwyczajona do luksusu, a tam przecież go nie doświadczy, ale za to spotkają ją niezapomniane wrażenia - powiedział informator Pudelka.

Kto jeszcze weźmie udział w "Afryka Express"?

Jak dowiedział się "Super Express", pierwszą zakontraktowaną uczestniczką programu "Afryka Express" jest Wiktoria Gąsiewska, która zabierze ze sobą brata Mateusza. W drugiej parze znajdzie się były chłopak Julii Wieniawy, aktor znany m.in. z kontynuacji "Kogla-mogla" - Nikodem Rozbicki.