W jury programu "Must Be The Music" zasiadają Natalia Szroeder, Dawid Kwiatkowski, Sebastian Karpiel-Bułecka i Miuosh. To właśnie oni wybrali 16 półfinalistów, którzy zostali zakwalifikowani do półfinałów na żywo. Stawkę uzupełnią jeszcze dwaj laureaci dzikich kart - jednego wybierają internauci w oficjalnej aplikacji "MBTM", a drugiego słuchacze Radia Zet.

Kiedy półfinały "Must Be The Music"? Kiedy wielki finał "Must Be The Music"?

Pierwszy półfinał Polsat pokaże 2 maja (piątek godz. 19:55), tydzień później zobaczymy drugi półfinał. Z kolei wielki finał odbędzie się 16 maja i to wówczas poznamy zwycięzcę "Must Be The Music".

Co jest nagrodą w "Must Be The Music"?

Wygraną w programie jest 250 tys. zł i prawo do występu podczas Polsat Hit Festival w Sopocie.

"Must Be The Music": Znamy laureatów "dzikiej karty"

W głosowaniu telewidzów Polsatu na dziką kartę do półfinałów programu „Must Be The Music" najwięcej głosów zdobyła Zofia Karbowiak i Miód. Zosia Karbowiak zachwyciła publiczność swoim występem w jednym z wcześniejszych odcinków castingowych. W studio przed jurorami wraz z zespołem zaprezentowała autorską kompozycję pt. "Pełnia barw" oraz cover utworu pt. "Pogoda ducha", zdobywając ogromne uznanie zarówno jurorów, jak i widzów.

Najwięcej głosów na instagramowym profilu Radia Zet zdobyła grupa Walimy w Kocioł. Zespół powstał w 2015 roku dzięki warsztatom dla osób dorosłych. Stawiają na autorski repertuar, choć prezentują również covery w zaskakujących aranżacjach. Mimo że motywem przewodnim jest rytm i instrumenty perkusyjne, to w skład zespołu wchodzą także wokaliści, gitarzyści, pianiści i inni. Pasjonaci muzyki raz w tygodniu walą w kotły na obowiązkowej próbie. Przepisem na dobre rytmy jest serce, wrażliwość i ciężka praca.

Pełna lista półfinalistów "Must Be The Music"