Tydzień temu kabaret Hrabi podał do wiadomości publicznej informację, że Joanna Kołaczkowska, która występuje w formacji, zmaga się z nowotworem. Artystka występuje z kabaretem od ponad 23 lat.

Joanna Kołaczkowska zmaga się z rakiem. Kabaret Hrabi zawiesza działalność

W związku z diagnozą i leczeniem Joanna Kołaczkowska musiała zrezygnować z występów na scenie i poddać się leczeniu. W związku z zaistniałą sytuacją członkowie kabaretu Hrabi oraz przyjaciele artystki poinformowali, że dochód z ich występów przeznaczony zostanie na leczenie Kołaczkowskiej. Artystkę wspierają również fani i przyjaciele.

Teraz w sieci pojawiło się oświadczenie kolegów Kołaczkowskiej z kabaretu Hrabi. Okazuje się, że podjęli decyzję o zawieszeniu działalności na najbliższe 4 miesiące. Kochani, ze względu na chorobę naszej Aśki podjęliśmy bardzo trudną decyzję. Kabaret Hrabi zawiesza swoją działalność do końca sierpnia 2025 roku. Kabaret Hrabi to cztery osoby. Każdy z nas jest ważny, ale Aśka jest sercem tej czwórki. Nie wyobrażamy sobie Hrabi bez Niej - czytamy.

Kabaret Hrabi zawiesza działalność. Wystąpi jeszcze trzy razy

Dodali, że pojawią się jeszcze na trzech występach w maju. Zanim na chwilę się rozstaniemy, spotkamy się jeszcze podczas trasy "Potemowych Piosenek" w Zabrzu, Gdańsku i Warszawie. To będą wyjątkowe wieczory - pełne emocji, wzruszeń i wdzięczności. Prosimy Was - bądźcie z nami. Śmiejmy się, wzruszajmy i trzymajmy razem kciuki za Aśkę. Wierzymy, że wróci do Was - silniejsza, zdrowa, uśmiechnięta - napisali.