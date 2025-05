Dorota Wellman i Marcin Prokop prowadzili wydanie programu "Dzień dobry TVN", które wyemitowane zostało 1 maja. Już na początku programu poinformowali o śmierci Tomasza Jakubiaka.

Tomasz Jakubiak nie żyje. Tak pożegnano go w "Dzień dobry TVN"

Kucharz znany m.in. z programu "MasterChef Nastolatki" zmagał się z nowotworem. Mimo eksperymentalnego leczenia, któremu poddał się w Izraelu, nie udało mu się pokonać choroby. Gospodarze oraz ekipa "Dzień dobry TVN" postanowiła oddać hołd zmarłemu koledze.

Dzisiejszy program miał być pełen radości, ale musimy podzielić się z Państwem bolesną wiadomością. Odszedł od nas nasz kolega, przyjaciel dla wielu z nas. Człowiek o sercu tak wielkim, jak zajezdnia autobusowa, gdzie każdy mógł znaleźć miejsce. Człowiek, który toczył heroiczną walkę ze swoją chorobą, dając otuchę i siłę tym, którzy również znaleźli się w podobnej sytuacji - powiedział na początku programu Marcin Prokop.

Tak "Dzień dobry TVN" pożegnało Tomasza Jakubiaka

W drugiej połowie programu wyemitowano materiał, w którym wspomniano Tomasza Jakubiaka. Na nagraniach kucharz opowiadał m.in. o walce z chorobą. Nie krył łez.

Nie wiem, skąd się bierze u mnie ta energia, ta siła. Ale fakt faktem, sam siedząc po nocach, zastanawiam się, skąd jeszcze mam siłę na to, żeby po prostu wstawać i to wszystko robić. Tu siedzi moja motywacja, tam jest druga moja motywacja mała, latająca po ziemi. Przekochane to jak ludzie reagują. Zobaczyłem, jak dużo osób jest ze mną. To jest po prostu niesamowite, co się dzieje. Ile jest ludzi, którzy mnie wspierają. A dzieci już mnie rozłożyły totalnie. Ta energia jest, tylko się zakopałem na chwilę - brzmiały słowa Tomasza Jakubiaka.

Pożegnanie Tomasza Jakubiaka. Dorota Wellman płakała na wizji

Po emisji materiały Marcin Prokop powiedział, że zmarły z wielką odwagą mówił o rzeczach najtrudniejszych. Jego zdaniem robił to nie tylko po to, żeby zwrócić uwagę na siebie i na to, co "osobiście przeżywał, ale przede wszystkim na to, żeby pokazać wszystkim, z czym mierzą się tysiące pacjentów, dziesiątki tysięcy pacjentów w całej Polsce, na całym świecie ich rodziny".

Często ci ludzie toczą swoją walkę anonimowo, w samotności. Dzięki temu, co Tomek pokazał, mamy większą świadomość tego, co tak naprawdę dzieje się w ich życiu i jak straszne, jak trudne są te momenty - stwierdził Prokop.

Dorota Wellman nie mogła ukryć łez wzruszenia. Odpoczywaj Tomasz- powiedziała.