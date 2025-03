Widzowie mogli zobaczyć już trzy odcinki programu "Must Be the Music", który wrócił na antenę Polsatu. W jury tym razem zasiadają Dawid Kwiatkowski, Natalia Szroeder, Miuosh i Sebastian Karpiel-Bułecka.

Kontrowersyjny występ w "Must be The Music"

Na instagramowym profilu show można zobaczyć zwiastun jednego z występów, który będzie miał miejsce w 4. odcinku muzycznego show Polsatu. Przed jurorami zaprezentuje się Maria Biernacka, która występuje pod pseudonimem MaryBe. Uczestniczka zaśpiewała przebój Dody "Melodia ta". Niestety zdaniem wielu internautów i fanów Doroty Rabczewskiej dziewczyna "zmasakrowała" tę piosenkę. Jurorzy również byli na "nie".

Zaśpiewała hit Dody. Internauci krytykują

Przedpremierowy urywek programu odtworzono już ponad miliony razy. Ma setki komentarzy i tysiące reakcji.

"Nasze koło gospodyń nie dopuściłoby tej dziewczyny do śpiewania na odpuście", "Po co takie osoby się zgłaszają, to nie mam pojęcia", "Pieje jak kogut o 6 rano", "Fałsz za fałszem", "Daleko jej do oryginału", "Każdy może śpiewać, jednak nie każdy potrafi i nie każdy ma talent" – pisali internauci.

Nie wszyscy jednak aż tak krytycznie ocenili występ MaryBe. "Jest sporo niedociągnięć i pewnie stres też zrobił swoje, ale kilka lekcji z dobrym trenerem i jeszcze może wszystkich zaskoczyć", "Bardzo fajna barwa głosu", "Trochę doszlifuje »góry« i będzie pięknie", "Utalentowana wokalistka z pewnością wkłada w to dużo pracy. Widać, że ma talent i umie być przed kamerami, a to ważne w show", "Może się stresowała? Nie było tak źle" – pisali.

Polsat w ogniu krytyki po występie MaryBe

Najbardziej od widzów i internautów dostało się jednak stacji Polsat. Zdaniem wielu internautów telewizja dopuszczając ją do występu przed jury "Must be The Music" wystawiła ją na pośmiewisko oraz falę hejtu.

Ale taka jest właśnie telewizja – liczy się, żeby była oglądalność i żeby oglądający mieli się z kogo pośmiać dla odmiany… Masakra! - pisali.

Utalentowani ludzie się nie dostają do programu, a dziewczynę dali, żeby było się z kogo nabijać. Ważne, żeby oglądalność była, nieważne, że kosztem człowieka... - czytamy w komentarzach.