9 kwietnia w mediach pojawiła się smutna wiadomość o śmierci Conrado Yaneza. Na facebookowym profilu "Must Be The Music" opublikowano wpis. "Dotarła do nas smutna informacja o śmierci Conrado Yanez - zwycięzcy dziesiątej edycji #MustBeTheMusic. Na zawsze w naszych sercach..." - brzmiała treść postu. 11 kwietnia produkcja upamiętniła piosenkarza.

Conrado Yanez ciężko chorował

Conrado Yanez od długiego czasu chorował. Na początku 2024 roku trafił na oddział anestezjologii i intensywnej terapii, a wszystko z powodu ostrej niewydolności oddechowej. Miał również początki śpiączki hiperkapnicznej. Artysta zmagał się również z wielonarządową niewydolnością: wątroby, płuc, nerek, wątroby i serca oraz cukrzycą. Jego stan był oceniany jako ciężki. O śmierci piosenkarza dowiedzieliśmy się 9 kwietnia.

Pamiętamy

W 2015 roku Conrado Yanez zwyciężył w dziesiątej "Must Be the Music". Oczarował wszystkich swoim talentem i głosem. 11 kwietnia wyemitowano szósty odcinek nowej edycji formatu, w którym postanowiono upamiętnić zwycięzcę dziesiątej edycji. Pojawiła się czarno-biała plansza. To mogliśmy na niej przeczytać: "Conrado Yanez. Zwycięzca 10. edycji "Must Be The Music. Tylko Muzyka". 1960-2025. Conrado, pamiętamy…".

Nowa edycja "Must Be The Music"

Program "Must Be the Music" był emitowany na antenie Polsatu w latach 2011-2016. Tej jesieni program powrócił na antenę Polsatu. Uczestników ocenia nowy skład jurorski: Natalia Szroeder, Dawid Kwiatkowski, Sebastian Karpiel-Bułecka oraz Miuosh. Prowadzącymi zostali: Patricia Kazadi, Maciej Rock oraz Adam Zdrójkowski.