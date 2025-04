Justyna Dobrosz-Oracz od stycznia 2025 roku jest znowudziennikarką TVP. Jest gospodynią programu "Bez trybu". Justyna Dobrosz-Oracz słynie z zadawania trudnych pytań politykom.

Justyna Dobrosz-Oracz nagle zniknęła z TVP

Justyna Dobrosz-Oracz w środę (23 kwietnia) nie pojawiła się na wizji. Dziennikarka TVP miała poprowadzić kolejne wydanie programu "Bez trybu". Okazało się, że powodem są jej problemy zdrowotne.

Justyna Dobrosz-Oracz z TVP wydała oświadczenie

Justyna Dobrosz-Oracz w związku ze swoją nieobecnością na antenie TVP wydała oświadczenie. Pojawiło się ono w czwartek rano w jej mediach społecznościowych. Wyjaśniła, że powodem jej nieobecności są właśnie problemy zdrowotne. Zaapelowała również do swoich obserwatorów oraz widzów, by dbali o siebie.

Kochani, jestem na zwolnieniu lekarskim. Dbajcie o zdrowie. Uściski - napisała. Justyna Dobrosz-Oracz nie zdradziła, jaki jest dokładnie powód jej nieobecności w TVP i kiedy wróci na wizję. Internauci życzyli Justynie Dobrosz-Oracz szybkiego powrotu do zdrowia.

Kim jest Justyna Dobrosz-Oracz?

Justyna Dobrosz-Oracz to dziennikarka i korespondentka sejmowa. Pracę w TVP rozpoczęła w 2000 roku. Najpierw pracowała w "Teleexpressie" a w latach 2010–2016 była reporterką "Wiadomości" na antenie TVP1. Kiedy zmieniła się władza w TVP odeszła i przez osiem lat pracowała w "Gazecie Wyborczej". Na początku 2025 roku wróciła do Telewizji Publicznej a dokładnie do TVP Info.

Justyna Dobrosz-Oracz prowadzi m.in. "Pytanie dnia" oraz "Woronicza 17". Jest również gospodynią programu "Bez trybu". To właśnie w tym programie w środę (23 kwietnia) nie pojawiła się na wizji.