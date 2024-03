Justyna Dobrosz-Oracz przez ostatnich kilka lat pracowała jako dziennikarka w "Gazecie Wyborczej". Po zmianie władz w TVP powróciła do pracy, którą wykonywała wcześniej. Teraz można oglądać prowadzone przez nią poranne rozmowy z politykami.

Justyna Dobrosz-Oracz pokazała męża

Choć Justyna Dobrosz-Oracz jest aktywna w mediach społecznościowych, rzadko kiedy pokazuje tam swoje życie prywatne. W niedzielę (10 marca) zrobiła wyjątek. Opublikowała w sieci swoje zdjęcie z mężem. Post pojawił się z okazji Międzynarodowego Dnia Mężczyzny.

Paweł Oracz jest mężem dziennikarki od 2007 roku.

"Panowie, błysku w oczach" - napisała pod zdjęciem opublikowanym na Facebooku.

Justyna Dobrosz-Oracz wejdzie do świata polityki?

W ostatniej rozmowie z "Gazetą Wyborczą" Justyna Dobrosz-Oracz przyznała, że otrzymuje wiele propozycji przejścia ze świata mediów do polityki. Dziennikarka przyznaje, że "interesuje ją tylko jedno stanowisko - prezydentki Polski".

Mojemu mężowi bardzo się taki pomysł podoba - stwierdziła. Czy Paweł Oracz, chciałby zostać pierwszym dżentelmenem RP?

Być może tak! Spokojnie, to żart. Ale mało kto tak jak on wie dobrze, że są w zasadzie dwie Justyny. Jedna ta, która biega z mikrofonem po Sejmie, zadaje posłom i ministrom niewygodne pytania, za co zwolennicy PiS-u nazywają ją "czarownicą". A druga wrażliwa i pełna empatii - wyznała Dobrosz-Oracz w rozmowie.