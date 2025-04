"Rolnik szuka żony" to wielki przebój TVP. Kolejne edycje randkowego show pokazywane są od 2014 r. W programie szczęście i miłość znalazło już wiele par, urodziły im się dzieci.

Będą niespodzianki w nowej edycji programu "Rolnik szuka żony"?

Już na jesieni 2025 r. "Rolnik szuka żony" ponownie pojawi się w TVP i jak przez ostatnie 11 edycji, program poprowadzi Marta Manowska. Czy TVP szykuje jakieś zmiany? Widzów zaskoczyła już informacja o castingach, w których ogłoszono, że poszukiwani są nie tylko rolnicy, ale również hodowców, pszczelarzy, rybaków, pasterzy, sadowników oraz osób związanych z innymi dziedzinami gospodarki wiejskiej.

Za nami „odcinek zerowy” 12. edycji programu „Rolnik szuka żony”. Poznaliśmy wszystkich kandydatów, którzy będą czekać na wasze listy! Kim są i kogo szukają rolnicy? Zobacz wizytówki Andrzeja, Arkadiusza, Basi, Gabriela, Jarosława, Kamila, Krzysztofa i Rolanda.

"Rolnik szuka żony" - oto są uczestnicy 12. edycji programu

44-letni Jarosław z Wielkopolski to doświadczony rolnik, który wie, czego chce. Wraz z rodzicami i bratem prowadzi duże, 90-hektarowe gospodarstwo. Ceni spokój, po godzinach lubi gotować i zajmować się ogrodem.

24-letni Arkadiusz z województwa lubelskiego prowadzi wspólnie z ojcem 30-hektarowe gospodarstwo warzywno-zbożowe. Arek po pracy lubi sporty zimowe, motoryzację i czas ze znajomymi. Z charakteru jest konkretny, ale przyjazny. twarzą, zadbaną figurą i naturalnym urokiem.

23-letni Kamil to młody, szczupły, wysoki i energiczny rolnik z Podlasia, który prowadzi spore 15-hektarowe gospodarstwo i hodowlę krów mlecznych. Interesuje się historią, motoryzacją i sportem.

Andrzej, 54-letni mieszkaniec województwa lubelskiego, to spokojny i serdeczny człowiek, który całe życie spędził blisko natury. Prowadzi niewielkie, 5-hektarowe gospodarstwo. Swój czas dzieli pomiędzy swoje gospodarstwo a Muzeum Narodowe w Lublinie, gdzie pracuje od lat.

Barbara ma 32 lata, mieszka na Mazowszu, mówi o sobie „Kurpsiana z krsi i gnata”. Zawsze czuła, że życie na wsi jest jej pisane. Razem z rodzicami prowadzi gospodarstwo rolne nastawione na hodowlę bydła mlecznego, a dodatkowo ma swoje własne gospodarstwo agroturystyczne. Kocha kulturę kurpiowską, a dzisiaj sama jest kierowniczką zespołu folklorystycznego, była także sołtyską.

Gabriel to 31-letni rolnik z Wielkopolski. Na swoim 60-hektarowym gospodarstwie zajmuje się zarówno hodowlą bydła opasowego, jak i uprawą zbóż. Lubi podróżować, ale nie sprawia mu to takiej przyjemności, gdy robi to bez tej jedynej.

Krzysztof ma 28 lat i prowadzi gospodarstwo na Podlasiu, które przekazywane jest z pokolenia na pokolenie. Mimo, że rolnictwo jest jego wielką pasją, nie wymaga, by dziewczyna musiała pracować razem z nim - mogłaby realizować się zawodowo.

Roland ma 37 lat i razem z rodzicami prowadzi ekologiczne gospodarstwo w okolicach Łodzi, nastawione na uprawę warzyw. W wolnym czasie lubi czytać książki, zwiedzać ciekawe miejsca, aktywnie spędzać czas, jeździć na rowerze.