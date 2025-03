Adrianna Jasiaczek i Michał Tyszka to para, która poznała się w 9. edycji programu "Rolnik szuka żony".

Ada i Michał z "Rolnik szuka żony" wzięli ślub

23-latek był najmłodszym uczestnikiem tej edycji. Już w trakcie telewizyjnego show para ogłosiła, że jest zaręczona.

Ich ślub odbył się w 2023 roku. Przygotowania do uroczystości Ada skrupulatnie odnotowywała w sieci. Wesele odbyło się na Podlasiu a Adrianna przyjęła nazwisko męża.

Ada i Michał mają kryzys?

Co jakiś czas w sieci pojawiają się plotki o tym, że małżeństwo przechodzi kryzys. Świadczyć o tym mają relacje i zdjęcia, jakie Ada zamieszcza w mediach społecznościowych. Ma na nich rzadko pojawiać się Michał. Uczestniczka "Rolnik szuka żony" zorganizowała ostatnio sesję Q&A, w której odpowiedziała na kilka pytań internautów.

Ada komentuje doniesienia o rozstaniu

Wyjaśniła, że zdjęcia z jej ukochanym pojawiają się w sieci rzadko, bo Michał dba o swoją prywatność. Michał ceni sobie prywatność, a ja to akceptuję. Nie chcę go zmuszać, żeby pokazywać się w internecie. Fakt, wystąpiliśmy w programie i to wiąże się z rozpoznawalnością, ale teraz większość naszego życia chcemy zachować dla siebie. Mam nadzieję, iż nasi obserwatorzy to uszanują - napisała Ada.

Odpowiadając na pytanie innego internauty, zapewniła, że wciąż są razem. Jesteśmy z Michałem razem, wszystko u nas dobrze. Jesteśmy szczęśliwi, rozwijamy naszą relację, każdego dnia poznajemy się na nowo, odkrywamy w sobie nowe cechy i doceniamy każdy dzień - czytamy.