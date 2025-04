Wielkanoc to podobnie jak w Boże Narodzenie czas, kiedy stacje telewizyjne przygotowują ciekawe propozycje dla widzów. Są to zarówno filmy, które widzowie dobrze znają, jak też premiery programów muzycznych czy rozrywkowych.

Co będzie można zobaczyć w telewizji 21 kwietnia 2025, czyli w Poniedziałek Wielkanocny? Oto najciekawsze propozycje.

Poniedziałek Wielkanocny 2025. Co warto zobaczyć w telewizji?

Znachor - Stopklatka, godz. 10:40; TVP1, godz. 13:25

Kultowy i uwielbiany przez widzów film Jerzego Hoffmana. To historia profesora Wilczura, który pijany zostaje wywieziony w pole, okradziony i pobity. Wskutek czego traci pamięć i żyje jako włóczęga. Zatrudnia się we młynie. Tam spotyka Marysię. Nie wie jednak, że to jego córka. We wsi zaczyna zdobywać sławę znachora, który radzi sobie nawet z beznadziejnymi przypadkami. Udaje mu się uratować życie Marysi po wypadku na motocyklu. Przeprowadza trepanację czaszki ukradzionymi narzędziami. Trafia do więzienia a podczas procesu dawny kolega-lekarz rozpoznaje w nim profesora Wilczura. Marysia i Wilczur odnajdują się po latach.

"Pan Olbrychski" - TVP 1, godz. 15:50

To film Roberta Wichrowskiego o życiu Daniela Olbrychskiego, wybitnego polskiego aktora. W dokumencie można zobaczyć materiały archiwalne, które zostaną udostępnione po raz pierwszy.

"Zróbmy sobie dom" - TVN, godz. 19:45

Pierwszy odcinek programu, w którym dziewięć par remontuje domy z rynku wtórnego. Budynki znajdują się w okolicy trzech dużych miast. O każdą z nieruchomości rywalizować będą trzy pary, ale wygrać może tylko jedna.

"To jest mój sen" - koncert Edyty Bartosiewicz - TVP 1, godz. 20:20

Koncert z okazji 30-lecia pracy twórczej Edyty Bartosiewicz. Wydarzenie z udziałem orkiestry Varsovia odbędzie się w Teatrze Wielkim w Warszawie. Edyta Bartosiewicz zaprezentuje album „Sen” w nowych aranżacjach.

"Autentyczni" - TVN, godz. 11:30

„Autentyczni” to cykl spotkań, który na nowo definiuje pojęcie wywiadu. W roli prowadzących występują osoby w spektrum autyzmu, zadając pytania z zupełnie innej perspektywy – często odważnie, bez zbędnych konwenansów, ale zawsze z potrzeby autentycznego zrozumienia świata, drugiego człowieka oraz samych siebie. To właśnie ten szczery i nieprzewidywalny dialog sprawia, że rozmowy zostają w pamięci na długo. Program w subtelny, ale wyrazisty sposób udowadnia, że neuroróżnorodność może być realną siłą – nie tylko w mediach, ale także w szerszym kontekście społecznym. Gościem najnowszego odcinka programu prowadzonego przez Dorotę Wellman będzie Justyna Kowalczyk-Tekieli.

Program telewizyjny na 21.04 (Poniedziałek Wielkanocny). Co obejrzeć?