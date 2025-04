Informacja o tym, że Maciej Zakościelny oraz jego partnerka Paulina Wyka rozstali się, obiegła media w 2024 roku. Para była ze sobą przez ponad dekadę. W 2016 roku urodził się ich pierwszy syn Borys. Niedługo potem w 2018 roku na świat przyszedł Aleks.

Dlaczego Maciej Zakościelny rozstał się z partnerką?

Maciej Zakościelny nie wypowiadał się publicznie na temat rozstania oraz relacji zarówno z byłą partnerką, jak też synami. Uważam, że takie sytuacje powinny zostać przetrawione w samotności, w ukryciu, gdzieś w swoim domu, bo to jest sytuacja między nami, a nie między nami i milionami ludzi. (...) Natomiast o tyle się cieszę, że po prostu nie musieliśmy na łamach gazet czy portali tego robić - stwierdził jakiś czas temu w podcaście "WojewódzkiKędzierski".

W Wielkanoc wyemitowany został premierowy odcinek programu "Autentyczni". Gościł w nim właśnie Maciej Zakościelny. W show padło pytanie na temat jego rozstała z Pauliną Wyką oraz relacji z dziećmi.

Tak bardzo nigdy nie chciałem mówić na ten temat, bo wydaje mi się, że to są nasze prywatne rzeczy i powinniśmy je rozstrzygać w naszym zaciszu. (...) Staramy się dogadywać. Najważniejsze jest to, żeby nasi chłopcy nie odczuli tego rozstania. (...) Na początku dzieliliśmy się [opieką nad dziećmi] po połowie, czyli to była naprzemienna opieka - powiedział Maciej Zakościelny.

Z kim mieszkają synowie Macieja Zakościelnego?

Wyjaśnił, że jego synowie częściej obecnie mieszkają z jego byłą partnerką. Przyznał, że stara się być obecny w ich życiu, kiedy tylko jest to potrzebne.

Teraz więcej mieszkają z mamą, mniej ze mną, bo (...) uszanowałem to [prośbę byłej partnerki], ale również zrozumiałem, że fajnie jest, jak dzieci czują, że mają jeden dom. (...) Jestem aktywny. Jak trzeba zawieść gdzieś, podrzucić, być, coś się dzieje, trzeba pomóc - to jestem - powiedział Zakościelny.