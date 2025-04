Nowy sezon "Twoja twarz brzmi znajomo" zapowiada się bardzo interesująco. Wśród uczestników są m.in. Krystian Ochman, Julia Żugaj i Edyta Herbuś. Kto oczaruje widzów i jurorów?

Dwoje ostatnich uczestników

Kto jeszcze pojawi się w nowej edycji "Twoja twarz brzmi znajomo"? 9 kwietnia produkcja wyjawiła ostatnich uczestników show. Kolejną gwiazdą w programie będzie Marta Bijan, finalistka programu "X Factor" i absolwentka Warszawskiej Szkoły Filmowej, która miała okazję pracować przy realizacji teledysków dla takich artystów jak Margaret czy Mata. Wokalistka w ubiegłym roku oczarowała publiczność Top Of The Top Sopot Festivalu piosenką "Parę chwil". W tym roku zaśpiewała piosenkę "Na zawsze" do nowego filmu o przygodach pana Kleksa.

Drugim ogłoszonym przez stację Polsat uczestnikiem jest absolwent Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicz w Warszawie Kamil Studnicki. Artysta związany jest z nurtem piosenki aktorskiej, miał zaledwie 18 lat, kiedy zdobył Grand Prix na 34. Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu.

Kto poprowadzi "Twoja twarz brzmi znajomo" i kto zasiądzie w jury?

Show poprowadzą Agnieszka Hyży i Maciej Rock. W jury ponownie zasiądą: Małgorzata Walewska, Stefano Terrazzino, Justyna Steczkowska i Piotr Gąsowski.

Pełna lista uczestników jesiennej, 22. edycji show "Twoja twarz brzmi znajomo"