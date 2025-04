Przyjaciółki, odcinek 6 - czwartek, 10.04.2025, o godz. 21:15 w Polsacie

W 6. odcinku serialu "Przyjaciółki" dojdzie do dramatycznych zdarzeń z udziałem Natalii, którą Inga poznała rozważając kupno domu. Kobieta jest bardzo tajemnicza. Zanim zaczęła rodzić, wyznała Indze, że jej ciąża to wpadka a ojciec dziecka nie wie, że pojawi się na świecie.

Natalia zostaje mamą córki. Wszystko wygląda dobrze do momentu, gdy lekarz nie informuje Ingi, że jej nowa znajoma zaczyna mieć problemy z oddychaniem.

- Ale co się dzieje? Ja nie rozumiem, przecież wszystko było w porządku? – niepokoi się Inga. Lekarz wyjaśnia jej, że Natalii spada saturacja i podawana jest jej heparyna.

- Przepraszam, co się dzieje? – dopytuje pielęgniarkę na korytarzu Borys. - Proszę nie przeszkadzać – odpowiada pielęgniarka.

O to w 6. odcinku "Przyjaciółek" poprosi Ingę jej nowa znajoma Natalia

Natalia nagle wzywa do sali Ingę. Tylko z nią chce rozmawiać. - Doktorze, proszę jej wszystko mówić. Upoważniam, ja nie mam nikogo innego (…). Zajmij się nią, gdyby coś się działo, dobrze? – wyznaje Natalia.

Zdenerwowany Borys będzie chciał wiedzieć, co się dzieje. - I jak? Inga, co się dzieje? – zacznie dopytywać. Lekarze będą musieli wprowadzić Natalię w śpiączkę farmakologiczną. Inga powie Borysowi, że Natalia poprosiła ją, by zaopiekowali się jej córką. Mężczyzna będzie zaskoczony tym, co usłyszy.

Czy Inga i Borys sprostają zadaniu? Czy Natalia odzyska przytomność i wyzdrowieje? Jak potoczą się dalsze losy jej córki? O tym widzowie dowiedzą się w 6. odcinku serialu "Przyjaciółki", który wyemitowany zostanie 10 kwietnia br. w stacji Polsat o godz. 21:15.