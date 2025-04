Niedawno w polskich kinach premierę miał film pt. "Better Man. Niesamowity Robbie Williams", poruszająca opowieść o tym ekstremalnie popularnym artyście, ikonie muzyki pop. Oryginalna forma - główny bohater jest przedstawiony jest jako szympans, ponadczasowe muzyczne hity i niezwykle szczere, poruszające wątki z życia osobistego Robbiego Williamsa, m.in. jego walkę z uzależnieniami - to wszystko podbiło widzów.

Problemy ze zdrowiem Robbiego Williamsa

Robbie Williams nie kryje przed fanami, że ma rozliczne problemy ze zdrowiem. 51-letni artysta opowiedział o nich w najnowszym wywiadzie. "Rok zaczął się od problemów ze zdrowiem psychicznym, których już nie miałem od bardzo, bardzo dawna. Byłem smutny, niespokojny, byłem przygnębiony" - zdradził. Robbie Williams zmaga się z depresją od ok. 20 lat. Problemy raz na jakiś czas powracają.

Robbie Williams i "choroba piratów"

Gwiazdor przyznał, że depresja mogła być związana z innym problemem, z jakim zmagał się ostatnio. Ujawnił bowiem, że zdiagnozowano u niego szkorbut. To rzadko już spotykana dolegliwość, zwana "chorobą XVIII-wiecznych piratów". Zapada się na nią, gdy organizmowi brakuje witaminy C. Jest to bardzo poważne schorzenie, które może prowadzić do anemii, chorób dziąseł, łamliwości kości, problemów skórnych, a nawet śmierci.

Dlaczego Robbie Williams zachorował?

Artysta podejrzewa, że powodem może być dieta. Od ubiegłego roku brał leki hamujące apetyt, takie jak Ozempic. "Przestałem jeść i nie dostarczałem organizmowi żadnych składników odżywczych" - stwierdził w rozmowie z tabloidem. Zrzucił kilkanaście kilogramów, ale jednocześnie zdiagnozowano u niego szkorbut.

Kariera Robbiego Williamsa

51-letni Robbie Williams w latach 90. XX wieku zaczynał swoją wielką karierę z zespołem Take That. Od kilkunastu lat występuje solo. Wydał 11 albumów studyjnych. W maju zaczyna trasę koncertową w Wielkiej Brytanii, Irlandii i innych krajach Europy. Ma też wystąpić w Polsce. Robbie Williams ma na swoim koncie takie przeboje, jak m.in.: "Angels", "Feel” i "Let Me Entertain You".