Krystyna Sokołowska od kilku miesięcy jest jedną z prowadzących program "Pytanie na śniadanie" W TVP występuje u boku Roberta Stockingera. Zanim jednak dołączyła do grona prowadzących, zdobyła tytuł Miss Polonia 2022.

Krystyna Sokołowska to gwiazda "Pytania na śniadanie"

Jako prezenterka telewizyjna radzi sobie całkiem nieźle. Teraz zrobiło się o niej głośno. A to za sprawą zaręczyn. Powód? Były dosyć nietypowe.

Krystyna Sokołowska nie pojawia się chwilowo na wizji, bo jest na urlopie. Na miejsce swojego odpoczynku wybrała Brazylię. Informację o tym, że Krystyna Sokołowska została poproszona o rękę, przekazała na antenie "Pytania na śniadanie" Aleksandra Grysz, która jest jedną z prowadzących kącik show-biznesowy.

Krystyna Sokołowska zaręczona

Usiądźcie wygodnie, bo to dosłownie news sprzed 10 minut. Przeglądałam na ostatnią chwilę Instagram. Mówię, coś może jeszcze w trawie piszczy, coś się dzieje. I tak! Nasza Krysia Sokołowska - to jest w ogóle chyba jej czas - jest właśnie w Brazylii ze swoim chłopakiem. Jeszcze dziesięć minut temu to był jej chłopak. Już teraz jest to jej narzeczony - powiedziała na antenie Grysz.

Okazuje się, że Krystyna Sokołowska od dawna marzyła o zaręczynach. To również na antenie zdradziła Katarzyna Dowbor. Strasznie udana para i bardzo lubię Krysię i Huberta. Są tacy ludzie, na których się patrzy i się mówi: "ojeju, jacy oni fajni". Razem pasują do siebie i oni też bardzo dużo rzeczy w życiu robią razem i to jest fajne - stwierdził z kolei Filip Antonowicz, który w parze z Katarzyną Dowbor prowadził tego dnia "Pytanie na śniadanie".

Tak wyglądały zaręczyny Krystyny Sokołowskiej

Okazuje się, że zaręczyny były dosyć oryginalne. Ukochany poprosił Krystynę Sokołowską o rękę podczas lotu helikopterem nad Brazylią. Prezenterka "Pytania na śniadanie" wzruszona przyjęła oświadczyny. Najłatwiejsze TAK w życiu- napisała pod nagraniem, które zamieściła na swoim Instagramie. Gratulacjom od fanów prezenterki nie było końca.