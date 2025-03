Kim jest Katarzyna Dereń? Znacie ją z "Tańca z Gwiazdami"

Katarzyna Dereń występowała jako chórzystka podczas występów takich artystek jak Katarzyna Cerekwicka, Natalia Kukulska, Justyna Steczkowska czy Edyta Górniak. Popularność zyskała dzięki występom w takich programach jak "Bitwa na głosy" oraz "The Voice of Poland". W 2. edycji udało jej się dojść do półfinału.

Widzowie "Tańca z Gwiazdami" mogą kojarzyć ją z występów z orkiestrą Tomasza Szymusia w tymże show. W najnowszej edycji jej interpretacje niektórych piosenek wzbudzały różne emocje. Niektórym nie podobało się jak Dereń wykonuje niektóre przeboje.

Katarzyna Dereń wystąpiła w "Must be the music"

Piosenkarka postanowiła spróbować swoich sił w "Must be the music". Wraz ze swoim zespołem Mamy Śpiewamy zaprezentowała się przed jury polsatowskiego show. Wykonały piosenkę "Kochamy mamy". Ich występ mocno podzielił jurorów.

Jury "Must be the music" tak oceniło jej występ

Stanisław Karpiel-Bułecka, Natalia Szroeder i Dawid Kwiatkowski zagłosowali na "tak", Miuosh na "nie". Jego zdaniem występ zespołu nie pasował do konwencji programu. Uważam, że ta forma wykorzystująca rap jest tutaj niepotrzebna, bo jesteście tak świetnymi wokalistkami, które ze sobą harmonizują w sposób idealny, że szkoda było to tym rapem [psuć]. (...) Nie widzę też za bardzo miejsca w tym programie na muzykę dla dzieci - stwierdził. Internauci byli zupełnie innego zdania. Stwierdzili, że zespół zaprezentował pozytywną energię.