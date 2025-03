Program "Must Be The Music" powrócił na antenę Polsatu. W nowej odsłonie tego muzycznego show w jury zasiadają Dawid Kwiatkowski, Sebastian Karpiel-Bułecka a także Natalia Szroeder i Muiosh.

"Must Be The Music". Jakie są zasady programu?

To właśnie między tą dwójką doszło do ostrej wymiany zdań. 12. sezon "Must Be The Music" będzie miał 12 odcinków. Pierwsze siedem to tzw. odcinki castingowe, podczas których jury wybiera uczestników, którzy przechodzą do kolejnego etapu. Panel jurorski odbędzie się pod koniec siódmego odcinka. Wtedy jury wybierze 16 półfinalistów. Uczestnikom będą też przysługiwać dwie "dzikie karty".

"Must Be The Music". Spięcie między Natalią Szroeder i Miuoshem

W drugim odcinku show, którego emisja odbędzie się w piątek (14 marca) dojdzie do sporu między Natalią Szroeder i Miuoshem. Sprzeczka ta będzie miała związek z występem córki Artura Żmijewskiego. Eva pojawi się na scenie show "Must Be The Music" wraz ze swoją partnerką Shandy. To będzie polsko-karaibski duet oraz występ.

Gdy jury usłyszało ich autorską piosenkę "Tylko ty" Natalia Szroeder zagłosowała na "tak", a Miuosh był na "nie". Nie wiadomo, co dokładnie spowodowało spięcie między tą dwójką. Ich dyskusję udostępniono natomiast w materiałach promocyjnych.

"Must Be The Music". Co zdenerwowało Natalię Szroeder?

"Ale dobrze, ok, a kiedy przełączasz stację?" - zapyta Miuosh."Jak mnie coś denerwuje bardzo" - odpowie Natalia, kładąc nacisk na słowo "denerwuje".

"Aha, to ty musisz być doprowadzona do granicy?" - zapyta raper."Jestem już bardzo, ale mów dalej, mów, mów, mów" - zachęci go Natalia. "A do tego momentu jest akceptacja, tak? Akceptacja, jest fajne, jest fajne, a potem..." - będzie drążył muzyk.

"Nie. Ja uważam, że wszyscy oczekujemy różnych emocji od muzyki. Są ludzie, którzy oczekują od muzyki tylko, aby było beztrosko i przyjemnie. Czy to jest mój ulubiony gatunek muzyki? To nie jest mój ulubiony gatunek muzyki" - wyjaśni wokalistka.

"Ale ja nie mówię o gatunku, ja mówię o tym utworze i o tym wykonaniu" - wytłumaczy się Miuosh.

"No to ja mówię, czy to będzie moja ulubiona piosenka? To nie będzie moja ulubiona piosenka, bo ja też sama w innych piosenkach się lubuję bardziej. Ale chyba nie jesteśmy tutaj po to, żebyśmy tylko to, co nam... Ja staram się patrzeć szerzej" - wyjaśni swój punkt widzenia Natalia.