Program "Must Be The Music" po kilku latach powraca na antenę Polsatu. Program ten cieszył się ogromną popularnością. Dzięki występom w tym muzycznym show na polskiej scenie pojawili się m.in. Igor Herbut z zespołem Lemon, grupa Enej, Kaśka Sochacka, Piękni i młodzi, Kasia Moś, Kuba Szyperski, Maciej Czaczyk czy BeMy.

"Must Be The Music" powraca na antenę Polsatu

Po 9 latach program powraca w nowej, odmienionej wersji. Zmieniony został skład jury. Zasiądą w nim "Miuosh' Borycki, Natalia Szroeder, Sebastian Karpiel-Bułecka i Dawid Kwiatkowski. Program "Must Be The Music" poprowadzą Maciej Rock, Patricia Kazadi i Adam Zdrójkowski.

"Must Be The Music" - kiedy i gdzie zobaczyć program?

Kiedy i gdzie będzie można oglądać nowe odcinki "Must Be The Music"? I kiedy emitowane będą powtórki? W przeciwieństwie do poprzednich edycji to muzyczne show Polsatu pojawi się na antenie stacji w niedziele a nie w piątki. Premierowe odcinki widzowie będą mogli zobaczyć o godz. 19:55.

"Must Be The Music". Powtórki w TV

"Must Be The Music" będzie również dostępny on-line w serwisie Polsat Box Go. Powtórkowe odcinki emitowane będą w niedziele o godz. 11:40 na antenie Polsatu.