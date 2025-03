Daria Ładocha zaczęła prowadzić program "Azja Express" od czwartej edycji show. Zastąpiła Agnieszkę Woźniak-Starak. Widzowie polubili Darię Ładochę. Wielu z nic ze smutkiem przyjmie informację, że zakończona w listopadzie 2024 roku edycja była ostatnią, w której mogliśmy zobaczyć Darię Ładochę. Poinformowała właśnie, że żegna się z "Azją Express".

"Azja Express" - co to za show?

Program "Azja Express" to popularne reality show TVN. Program emitowano w latach 2016–2018, 2020 i od 2023 r. W programie za każdym razem bierze udział osiem par - są to znane postaci z polskiego show-biznesu oraz ich przyjaciele i bliscy. Uczestnicy wyruszają w egzotyczna podróż - w pierwszej, drugiej i piątej edycji - do Azji; w trzeciej i czwartej - do Ameryki Południowej.

Reklama

Daria Ładocha odchodzi

Na Instagramie Darii Ładochy pojawił się wpis, w którym w skrócie podsumowała swoją przygodę w "Azja Express". Miała okazję przeprowadzić przez program wielu uczestników, którzy na szlakach mierzyli się z różnymi wyzwaniami.

"Przeprowadziłam 48 osób przez 7 krajów na różnych kontynentach. Moi uczestniczy wraz ze mną przełamywali swoje bariery i wychodzili ze strefy komfortu. Śmialiśmy się i płakaliśmy. Trzem parom miałam zaszczyt powiedzieć o zwycięstwie programu - że jako pierwsi ukończyli wyścig. Wyścig nie tylko z czasem, ale również z samym sobą. Bo wspólnie z tymi 24 parami wiemy, że każdy z nas zwyciężył w swoim własnym prywatnym wyścigu. Czas na moje kolejne "wyspy szczęśliwe", a program Azja Expres jak i karawana muszą iść dalej... Do zobaczenia na szlaku" - napisała Daria Ładocha na Instagramie.

Co będzie robić Daria Ładocha?

Prezenterka obecnie ma zamiar się skupić na innych zobowiązaniach zawodowych, które są związane z rozwojem i wsparciem dla kobiet i nastolatków. "Czas na nowe przygody i wyzwania. Na rozwój i wsparcie dla kobiet i nastolatków. Pracuję właśnie nad nowymi projektami, o których opowiem Wam już wkrótce" - napisała Daria Ładocha.