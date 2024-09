Dawid Kwiatkowski to niekwestionowana gwiazda muzyki. Publiczność go uwielbia. Gwiazdor nie epatuje informacjami ze swojego życia prywatnego. Zdradził jednak, jakie jest jego podejście do religii. Okazuje się, że jest bardzo wierzący. Zdecydował się jednak odejść z Kościoła katolickiego. Dlaczego? Co go do tego skłoniło?