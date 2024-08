To było ogromne zaskoczenie. Podczas Festiwalu Magiczne Zakończenie Wakacji w Kielcach na scenie wystąpił Dawid Kwiatkowski. Podczas swojego występu ogłosił, że będzie jurorem w znanym show. Jakim?

Dawid Kwiatkowski już od kilku dobrych lat jest jednym z najbardziej popularnych artystów młodego pokolenia. W sobotę był jedną z gwiazd podczas Festiwalu Magiczne Zakończenie Wakacji w Kielcach.

Dawid Kwiatkowski ogłosił to ze sceny. W jakim show zostanie jurorem?

Podczas swojego występu ogłosił, że zasiądzie w jury znanego show. Piosenkarz ma już doświadczenie w tej roli, bo przez kilka ostatnich lat był trenerem w programie "The Voice Kids". Gdzie zobaczymy go teraz?

Zanim ogłosił tę nowinę przyznał, że ze stresu zaschło mu w gardle.

Ważne nagranie na Instagramie Dawida Kwiatkowskiego

15 lat temu dzwoniła do mnie telewizja Polsat i mówi, że dostałem się do programu "Must be the music". Moi przyjaciele siedzieli obok mnie i na nagraniu, które dodałem na Instagramie słychać: "Zobaczysz Łoza". A ja w głowie miałem: "Łozo, okej, ale ja zobaczę Korę, mało tego, muszę zaśpiewać przed Korą". Niech ten filmik będzie kopem motywacyjnym, bo ja w tym programie nie zaszedłem daleko, a dziś zostałem jurorem - powiedział.

Filmik, o którym wspomniał można zobaczyć na jego Instagramie. Dawid Kwiatkowski wraz z zespołem Two of Us wygrał konkurs talentów "Askana Łowi Talenty", gdy miał 16 lat. Za pieniądze, które otrzymał kupił sobie gitarę elektryczną. Zgłosił się do programu "Must Be the Music. Tylko muzyka", jednak przepadł na castingach.