O kontynuacji tego przebojowego, komediowego serialu mówiło się już od miesięcy. Teraz to już pewne. Ekipa weszła na plan. W ostatnich dniach Tomasz Karolak i Adam Zdrójkowski pokazali w sieci pierwsze nagrania z planu. Rozpoczęcie zdjęć do produkcji potwierdziła też aktorka Olga Kalicka czyli serialowa Magda. "No i wszystko stało się jasne! Koniec plotek! Wielki powrót waszego ukochanego serialu już wkrótce. Ale oczywiście będziecie musieli uzbroić się w cierpliwość" - napisała na Instagramie.

Aktorzy już na planie

Małgorzata Kożuchowska także podzieliła się z fanami filmikiem zza kulis produkcji. Na wideo z garderoby widać aktorkę w trakcie charakteryzacji. Natalia Boska ma teraz długie włosy. Zmienił się też jej styl ubierania. W garniturze, w koszuli i grubym krawatem wygląda jak rasowa bizneswoman.

Reklama

Wg nieoficjalnych informacji tym razem serialowa opowieść będzie obejmować losy dwóch rodzin. domach. Syn Natalii (Małgorzata Kożuchowska) i Ludwika (Tomasz Karolak), Tomek Boski (Maciej Musiał) i Magda (Olga Kalicka) założyli bowiem własną rodzinę.

Niespodziewane przerwanie produkcji

"rodzinka.pl” była przed laty jednym z największych serialowych hitów TVP2. Nadawaną od 2011 roku produkcję w szczycie popularności śledziły średnio ponad trzy miliony widzów. Niespodziewane zdjęcie jej z anteny w 2020 roku wywołało wielką burzę. "Po analizie wyników oglądalności podjęto decyzję o zakończeniu dalszej produkcji" - informowało wówczas biuro prasowe TVP.

Kiedy i gdzie nowe odcinki "rodzinki.pl"?

W serialu w gościnnych rolach zobaczymy też najprawdopodobniej Julię Wieniawę, Agatę Kuleszę i Jacka Braciaka. Premiera kontynuacji "rodzinki.pl" zaplanowana jest na jesień 2025 roku.