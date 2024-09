"Rodzinka.pl" była jednym z najlepiej oglądanych i lubianych przez widzów seriali. Opowiadała w humorystyczny sposób o rodzinie Boskich. Emitowała ją TVP. Produkcja doczekała się 16 sezonów.

Serial Rodzinka.pl wróci na antenę TVP

W maju 2020 roku zdjęcia do produkcji zakończyły się. Od kilku miesięcy pojawiały się głosy, że serial ma wrócić na antenę. Coś tam słyszałem. Nie wiem, na ile rzeczywiście, to jest długa bardzo droga. Telewizja Polska też jest w specyficznym momencie teraz. Wiele rzeczy musi się wyklarować, ale na pewno jakieś rozmowy są na ten temat prowadzone. No i zobaczymy - mówił w kwietniu Maciej Musiał, który w produkcji wcielał się w postać Tomka.

Okazuje się, że start zdjęć do produkcji jest obecnie bliżej, niż dalej. Wygadał się na ten temat Adam Zdrójkowski, który również grał w serialu "Rodzinka.pl". Oprócz tych dwóch młodych aktorów w produkcji brali udział Małgorzata Kożuchowska i Tomasz Karolak. Najmłodszego z ich synów grał Mateusz Pawłowski.

Adam Zdrójkowski się wygadał. Kiedy ruszą zdjęcia do produkcji?

Adam Zdrójkowski o swoim udziale w zdjęciach do "Rodzinki.pl" wspomniał przy okazji ogłoszenia, że to on będzie jednym z prowadzących show "Must be the music".

Wczoraj rozmawiałem z producentem "Rodzinki" i temat nadal jest aktualny. Najprawdopodobniej od stycznia będziemy wchodzić na plan. Pierwsze kroki zostały podjęte, ale jeszcze nie jakieś konkretne. Ogólnie rzecz ujmując, wszyscy wiemy, że ma się to wydarzyć, ale jeszcze nie było szczegółowych rozmów czy spotkania z całą ekipą, żeby omówić kwestie formalne. Na razie jest to w sferze domysłów. W każdej legendzie jest ziarnko prawdy i z tą też tak jest - zdradził Zdrójkowski.

Wyznał też, że stawki za pracę na planie tej produkcji nie różnią się zbytnio od tych, jakie aktorzy otrzymywali pod koniec kręcenia ostatniego sezonu "Rodzinki.pl".