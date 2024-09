W marcu 2020 roku Telewizja Polska zakończyła produkcję komediowego serialu "rodzinka.pl". Powodem, jak podawano wtedy, była coraz niższa oglądalność i fakt, że widzowie chętniej sięgają po stare odcinki.

"rodzinka.pl" wraca

Po zmianie władz w TVP postanowiono wrócić do produkcji tego przebojowego serialu. "rodzinka.pl" będzie mieć więc ciąg dalszy. W nowej serii mają wystąpić aktorów, którzy grali w poprzednich. Mieli się wcześniej umówić, że albo wystąpią wszyscy, albo serial nie dojdzie do realizacji. "Jeśli nic się nie zmieni, wejdziemy na plan w styczniu 2025 roku. Jesteśmy umówieni na cztery sezony, pojawi się cała obsada" - powiedziała informator portalu Pudelek.pl. To osoba z otoczenia Tomasza Karolaka, który grał jedną z głównych ról.

Kto dostanie najwyższe honorarium?

Pudelkowi.pl udało się ustalić, jakie gaże dostaną powracający na plan serialu aktorzy. Jak się okazuje, na największą stawkę może liczyć Julia Wieniawa, czyli serialowa Paula, którą podobno najtrudniej było namówić na powrót do serialu ze względu na zbyt napięty grafik.

Stawka Julii Wieniawy za jeden sezon może wynosić nawet 250-300 tys. złotych, wszystko zależy od liczby dni zdjęciowych - wynika z tego, co powiedział informator Pudelka. Małgorzata Kożuchowska może liczyć na 200-250 tys. złotych, podobnie jak Tomasz Karolak.

O czym będzie kolejna seria?

"To prawda, że Telewizja Polska przymierza się do realizacji kolejnej części 'Rodzinki.pl', ale zbyt wcześnie jeszcze, by podać jakiekolwiek szczegóły" - przekazało informacje biuro prasowe TVP portalowi Wirtualnemedia.pl.

Podobno fabuła nowej odsłony show ma skupić się na dzieciach Ludwika i Natalii Boskich. Ich synowie, którzy sami doczekali się dorosłości czy potomków, mają zamieszkać z rodzicami w trzypokoleniowym domu.